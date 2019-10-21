Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T13:34Z
https://ria.ru/20191021/1560025558.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155838/91/1558389186_92:0:2980:1624_1036x0_80_0_0_f7b382c8a95b51afd4b5e954c0c80221.jpg
РИА Новости

Премьер Белоруссии встретится с Медведевым в Москве 22 октября

13:34 21.10.2019
149
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, находящийся в России с рабочим визитом, во время встречи.
Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, находящийся в России с рабочим визитом, во время встречи.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, находящийся в России с рабочим визитом, во время встречи.. Архивное фото
МИНСК, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 22 октября совершит рабочий визит в Москву, где запланирована встреча с российским коллегой Дмитрием Медведевым, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.
"Планируется участие 22 октября премьер-министра в форуме в Сколково. Программой визита также предусмотрена встреча с Дмитрием Медведевым", - отметили в пресс-службе. Другие подробности визита, а также темы переговоров глав правительств не сообщаются.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет 21-23 октября в инновационном центре "Сколково".
Показательное выступление десантников
20 октября, 19:55РИА Новости
В Бресте стартовали совместные учения десантников из России и Белоруссии
120000
Обсудить 0
Форум "Открытые инновации" 2019Сергей РумасОткрытые инновации (форум)Дмитрий МедведевСколковоБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Специалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы. 8 октября 2019 года
Новый мировой беспорядок. Кто виноват и что делать
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко впервые за три года посетит ЕС, совершив визит в Австрию
Актер Жеральд Томассен в фильме Первый встречный
Во Франции пропал лауреат кинопремии "Сезар"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин 23 октября проведет завтрак с главами региональных организаций Африки
Лента
новостей
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Глава Красноярского края доложил Путину о мерах по ликвидации ЧП с дамбой
Интервью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева телеканалу Россия 24
В России все инвесторы должны иметь одинаковые условия, заявил Медведев
Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
Пакистан остановил почтовое сообщение с Индией, сообщили СМИ
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР
На форуме в Сочи Путин даст оценку отношениям России и Африки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган хочет предпринять шаги по Сирии после переговоров с Путиным в Сочи
Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта Мечтай со мной Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
Путин в понедельник поговорит по телефону с Макроном
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин и ас-Сиси проведут двустороннюю встречу 23 октября
Президент РФ В. Путин
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
Секретаря ОП Фадеева назначили председателем СПЧ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
Лента новостейМолния