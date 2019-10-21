Премьер Белоруссии встретится с Медведевым в Москве 22 октября

МИНСК, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 22 октября совершит рабочий визит в Москву, где запланирована встреча с российским коллегой Дмитрием Медведевым, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.

"Планируется участие 22 октября премьер-министра в форуме в Сколково. Программой визита также предусмотрена встреча с Дмитрием Медведевым", - отметили в пресс-службе. Другие подробности визита, а также темы переговоров глав правительств не сообщаются.