Под Красноярском выявили превышение цинка и меди в воде после прорыва дамбы

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росприроднадзор выявил превышение взвешенных веществ, цинка и меди в реке Сейба ниже прорыва дамбы в Красноярском крае, говорится в материалах ведомства, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"По результатам анализов природных вод реки Сейба выявлены следующие превышения государственных норм качества природных вод: 1. В точке 500 м ниже прорыва дамбы по взвешенным веществам в 225 раз, по цинку в 7,4 раза, по меди в 21 раз", - говорится в материалах.

В 2,5 км ниже по течению количество взвешенных веществ превышает норму в 195,8 раза, в 4,5 км - в 153,5 раза, по цинку в 3,6 раза.

"По содержанию нефтепродуктов и ртути превышений не выявлено", - говорится в материалах.

В Росприроднадзоре РИА Новости уточнили, что сразу после прорыва дамбы специалисты федеральной службы начали работу на месте происшествия. "Были взяты пробы грунта и воды, в данный момент эти данные анализируются", - сказали в ведомстве.