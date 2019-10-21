Под Красноярском выявили превышение цинка и меди в воде после прорыва дамбы

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росприроднадзор выявил превышение взвешенных веществ, цинка и меди в реке Сейба ниже прорыва дамбы в Красноярском крае, говорится в материалах ведомства, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По результатам анализов природных вод реки Сейба выявлены следующие превышения государственных норм качества природных вод: 1. В точке 500 м ниже прорыва дамбы по взвешенным веществам в 225 раз, по цинку в 7,4 раза, по меди в 21 раз", - говорится в материалах.
В 2,5 км ниже по течению количество взвешенных веществ превышает норму в 195,8 раза, в 4,5 км - в 153,5 раза, по цинку в 3,6 раза.
"По содержанию нефтепродуктов и ртути превышений не выявлено", - говорится в материалах.
В Росприроднадзоре РИА Новости уточнили, что сразу после прорыва дамбы специалисты федеральной службы начали работу на месте происшествия. "Были взяты пробы грунта и воды, в данный момент эти данные анализируются", - сказали в ведомстве.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.