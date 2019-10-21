Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T13:46Z
https://ria.ru/20191021/1560025433.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156001/63/1560016371_0:0:1921:1080_1036x0_80_0_0_b82fed6be8a71ad06955451b4169c71e.jpg
РИА Новости

Под Красноярском выявили превышение цинка и меди в воде после прорыва дамбы

13:31 21.10.2019 (обновлено: 13:46 21.10.2019)
153
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росприроднадзор выявил превышение взвешенных веществ, цинка и меди в реке Сейба ниже прорыва дамбы в Красноярском крае, говорится в материалах ведомства, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По результатам анализов природных вод реки Сейба выявлены следующие превышения государственных норм качества природных вод: 1. В точке 500 м ниже прорыва дамбы по взвешенным веществам в 225 раз, по цинку в 7,4 раза, по меди в 21 раз", - говорится в материалах.
В 2,5 км ниже по течению количество взвешенных веществ превышает норму в 195,8 раза, в 4,5 км - в 153,5 раза, по цинку в 3,6 раза.
"По содержанию нефтепродуктов и ртути превышений не выявлено", - говорится в материалах.
В Росприроднадзоре РИА Новости уточнили, что сразу после прорыва дамбы специалисты федеральной службы начали работу на месте происшествия. "Были взяты пробы грунта и воды, в данный момент эти данные анализируются", - сказали в ведомстве.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
19 октября, 15:03Радио Sputnik
Прорыв дамбы под Красноярском: хронология, причины и первые реакции
000001
Обсудить 0
Прорыв дамбы в Красноярском краеРосприроднадзорКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Спасатели снижают уровень воды на месте прорыва дамбы под Красноярском
РИА
Новости
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Эколог оценил ситуацию с загрязнением реки из-за ЧП с красноярской дамбой
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба
Росприроднадзор хочет проверить золотодобывающие компании
Флаги Великобритании и ЕС
Евросоюз запустил процесс ратификации договора об условиях Brexit
Лента
новостей
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Спасатели разобрали завалы после прорыва дамбы в Красноярском крае
Сейсмограф. Архивное фото
На юге Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
Заседание Совета Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал соглашение об исследовании космоса странами СНГ
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Директор артели под Красноярском, где прорвало дамбу, знал о нарушениях
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Глава Красноярского края доложил Путину о мерах по ликвидации ЧП с дамбой
Пожар в историческом здании Cavallerizza Reale в Турине, Испания. 21 октября 2019
В Турине потушили пожар в здании королевских конюшен
Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
В Забайкалье будут судить участников ОПГ "Ключевские"
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Башкирский завод разработал план по переработке сточных вод после ЧП
Последствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
На Японию надвигаются два новых тайфуна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
Лента новостейМолния