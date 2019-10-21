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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды 36 раз нарушили перемирие, заявило Минобороны Турции

13:29 21.10.2019
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© REUTERS / Stoyan NenovДым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн
Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн
© REUTERS / Stoyan Nenov
Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. Архивное фото
АНКАРА, 21 окт - РИА Новости. Силы самообороны курдов (YPG) 36 раз нарушали введенный в минувший четверг режим прекращения огня на севере Сирии, их отход из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе продолжается, сообщило минобороны Турции.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
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"Все пошло не по плану". Эксперт о турецкой операции в СирииПрезидент США Дональд Трамп обдумывает возможность оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военных, пишут СМИ. Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
"В соответствии с соглашением между Турцией и США мы внимательно следим за тем, чтобы террористы YPG покинули территорию (зоны безопасности) в течение 120 часов. К настоящему времени из региона выехали 125 автомобилей. Несмотря на договоренности с США, террористы совершили 36 нарушений, начиная с 22.00 (совпадает с мск) 17 октября", - говорится в сообщении турецкого минобороны.
Отмечается, что турецкие военные не препятствуют отходу курдских формирований, действуя в тесной координации с американской стороной.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииСирияВ мире
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