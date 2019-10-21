Сирийские курды 36 раз нарушили перемирие, заявило Минобороны Турции

АНКАРА, 21 окт - РИА Новости. Силы самообороны курдов (YPG) 36 раз нарушали введенный в минувший четверг режим прекращения огня на севере Сирии, их отход из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе продолжается, сообщило минобороны Турции.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

"В соответствии с соглашением между Турцией и США мы внимательно следим за тем, чтобы террористы YPG покинули территорию (зоны безопасности) в течение 120 часов. К настоящему времени из региона выехали 125 автомобилей. Несмотря на договоренности с США, террористы совершили 36 нарушений, начиная с 22.00 (совпадает с мск) 17 октября", - говорится в сообщении турецкого минобороны.

Отмечается, что турецкие военные не препятствуют отходу курдских формирований, действуя в тесной координации с американской стороной.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.