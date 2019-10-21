Во Франции пропал лауреат кинопремии "Сезар"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лауреат премии "Сезар" актер Жеральд Томассен пропал во Франции, полиция открыла дело о похищении, сообщает Лауреат премии "Сезар" актер Жеральд Томассен пропал во Франции, полиция открыла дело о похищении, сообщает газета Parisien

В последний раз 45-летнего Томассена видели 28 августа, когда он сел на поезд в городе Рошфор (департамент Шаранта Приморская). На следующий день актер должен был прибыть в Лион для участия в очной ставке по делу об убийстве сотрудницы почты, в котором подозревают его и еще несколько человек.

Томассен так и не появился у следователей, хотя его брат Жером заявил, что мужчина с нетерпением ожидал мероприятия, чтобы снять с себя подозрения. Через несколько дней адвокаты Томассена сообщили в прокуратуру о его исчезновении.

Прокурор Ла-Рошели (столица Шаранты Приморской) Лоран Сушовиц подтвердил, что правоохранители открыли дело о похищении. Он отметил, что такая процедура позволит ускорить поиски Томассена и не обязательно означает, что он стал жертвой насильственного преступления.