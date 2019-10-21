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РИА Новости
Культура

Во Франции пропал лауреат кинопремии "Сезар"

13:29 21.10.2019 (обновлено: 13:42 21.10.2019)
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© Artémis Productions/Canal+ (2008)Актер Жеральд Томассен в фильме "Первый встречный"
Актер Жеральд Томассен в фильме Первый встречный
© Artémis Productions/Canal+ (2008)
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лауреат премии "Сезар" актер Жеральд Томассен пропал во Франции, полиция открыла дело о похищении, сообщает газета Parisien.
В последний раз 45-летнего Томассена видели 28 августа, когда он сел на поезд в городе Рошфор (департамент Шаранта Приморская). На следующий день актер должен был прибыть в Лион для участия в очной ставке по делу об убийстве сотрудницы почты, в котором подозревают его и еще несколько человек.
Томассен так и не появился у следователей, хотя его брат Жером заявил, что мужчина с нетерпением ожидал мероприятия, чтобы снять с себя подозрения. Через несколько дней адвокаты Томассена сообщили в прокуратуру о его исчезновении.
Прокурор Ла-Рошели (столица Шаранты Приморской) Лоран Сушовиц подтвердил, что правоохранители открыли дело о похищении. Он отметил, что такая процедура позволит ускорить поиски Томассена и не обязательно означает, что он стал жертвой насильственного преступления.
Томассен дебютировал в кино в 1990 году в возрасте 16 лет, снявшись в фильме "Маленький преступник". Он сразу же получил премию "Сезар" как самый многообещающий актер. Его дальнейшая карьера не сложилась из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками.
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