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РИА Новости

В МИД Германии не исключили возможность технической отсрочки Brexit

13:29 21.10.2019 (обновлено: 13:48 21.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Германия рассчитывает, что парламент Великобритании примет ответственное решение по сделке о Brexit, которое приведет к упорядоченному выходу из ЕС, но не исключает короткой технической отсрочки, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Естественно, позиция правительства Германии и ЕС всегда заключалась в том, что мы не хотим неупорядоченный Brexit, Brexit без сделки. Мы хотим, чтобы это был упорядоченный процесс. Я надеюсь, что нижняя палата парламента с необходимой ответственностью сегодня примет решение по этому вопросу и что на основе этого решения у нас будет возможность реализовать сценарий упорядоченного Brexit", - заявил Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Маккеем в Берлине.
Он добавил, что не исключает, что при проблемах с ратификацией может возникнуть "короткое техническое продление".
"Если будет снова продление, мы будем это обдумывать, рассматривать в рамках ЕС, а уже после можно будет решать, о каких сроках можно говорить, какие сроки будут разумными", - добавил Маас.
Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить об отсрочке Brexit. Джонсон попросил Евросоюз перенести Brexit на 31 января 2020 года. Позднее СМИ сообщили, что Евросоюз готов отсрочить Brexit до февраля 2020 года. Ранее выход Великобритании из ЕС планировался на 31 октября текущего года.
Правительство Великобритании в понедельник повторно внесет соглашение по Brexit в парламент. Депутаты подготовили к нему ряд поправок, в том числе такие радикальные, как возможное повторное проведение референдума.
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