В МИД Германии не исключили возможность технической отсрочки Brexit

"Естественно, позиция правительства Германии и ЕС всегда заключалась в том, что мы не хотим неупорядоченный Brexit, Brexit без сделки. Мы хотим, чтобы это был упорядоченный процесс. Я надеюсь, что нижняя палата парламента с необходимой ответственностью сегодня примет решение по этому вопросу и что на основе этого решения у нас будет возможность реализовать сценарий упорядоченного Brexit", - заявил Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Маккеем в Берлине.