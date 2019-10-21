Нижегородка убила сожителя, раскритиковавшего приготовленные ею блюда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Жительница города Саров Нижегородской области зарезала сожителя, раскритиковавшего блюда, которые она приготовила, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, днем 18 октября в ходе семейной ссоры 55-летняя жительница Сарова нанесла сожителю ножевое ранение в грудь. От полученной травмы 40-летний мужчина скончался.
"Подозреваемая задержана, она созналась в убийстве. При допросе женщина рассказала следователю, что сделала это из-за обиды на сожителя, который нелестно высказался по поводу приготовленных ей обеденных блюд", - говорится в сообщении СУСК.
В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.