Депутат Ярослав Нилов прокомментировал прогноз о сокращении штата компаний

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Прогноз о сокращениях персонала в следующем году не слишком отличается от предыдущих, а реструктуризация штатного расписания крупных компаний является естественным процессом, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Headhunter сообщила, что почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. Минтруд рассказал РИА Новости, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на текущем уровне, в настоящее время ситуация на рынке труда находится в стабильном положении.

"Ничего криминального, сверхъестественного и из ряда вон выходящего я в этом исследовании не увидел. Это, во-первых, прогноз. Если его сравнить с прогнозом прошлого, сильно он не отличается. То, что предполагается в 20% крупных компаний сокращение штата, это объяснимо тем, что порой вообще в крупных организациях штат раздут также как в государственных и муниципальных (учреждениях). Периодически происходит реструктуризация штатного расписания, сокращения штатов, это естественный процесс. Самое главное, чтобы оставались те, кто действительно работает и от кого зависит развитие (компании)", - сказал Нилов РИА Новости.

Он также отметил, что в настоящее время все чаще используются новые технологии и методы, проводится оптимизация. "Не забывайте, что есть теперь такая форма привлечения как самозанятые граждане. Это уже не штатные сотрудники, а привлекаемые рабочие силы на основании договора соответствующего", - пояснил депутат.

"Кроме того, около 60% планируют (штат) расширять. Это такие сообщающиеся сосуды. Очень сложно сейчас прогнозировать - больше людей будет трудоустроено или больше людей будет уволено. Поэтому считаю, что пока можно наблюдать определенную игру цифр…. Полагаю, что ничего сверхъестественного в этих прогнозах нет", - заключил парламентарий.

Нилов также отметил, что вопрос, связанный с рынком труда, трудоустройством и заработными платами, при недостаточном погружении в тему может восприниматься гражданами поверхностно и в связи с этим последуют не совсем некорректные выводы.