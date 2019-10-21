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РИА Новости

Депутат Ярослав Нилов прокомментировал прогноз о сокращении штата компаний

13:26 21.10.2019 (обновлено: 13:28 21.10.2019)
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© Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
© Владимир Федоренко
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Прогноз о сокращениях персонала в следующем году не слишком отличается от предыдущих, а реструктуризация штатного расписания крупных компаний является естественным процессом, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Headhunter сообщила, что почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. Минтруд рассказал РИА Новости, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на текущем уровне, в настоящее время ситуация на рынке труда находится в стабильном положении.
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"Ничего криминального, сверхъестественного и из ряда вон выходящего я в этом исследовании не увидел. Это, во-первых, прогноз. Если его сравнить с прогнозом прошлого, сильно он не отличается. То, что предполагается в 20% крупных компаний сокращение штата, это объяснимо тем, что порой вообще в крупных организациях штат раздут также как в государственных и муниципальных (учреждениях). Периодически происходит реструктуризация штатного расписания, сокращения штатов, это естественный процесс. Самое главное, чтобы оставались те, кто действительно работает и от кого зависит развитие (компании)", - сказал Нилов РИА Новости.
Он также отметил, что в настоящее время все чаще используются новые технологии и методы, проводится оптимизация. "Не забывайте, что есть теперь такая форма привлечения как самозанятые граждане. Это уже не штатные сотрудники, а привлекаемые рабочие силы на основании договора соответствующего", - пояснил депутат.
"Кроме того, около 60% планируют (штат) расширять. Это такие сообщающиеся сосуды. Очень сложно сейчас прогнозировать - больше людей будет трудоустроено или больше людей будет уволено. Поэтому считаю, что пока можно наблюдать определенную игру цифр…. Полагаю, что ничего сверхъестественного в этих прогнозах нет", - заключил парламентарий.
Нилов также отметил, что вопрос, связанный с рынком труда, трудоустройством и заработными платами, при недостаточном погружении в тему может восприниматься гражданами поверхностно и в связи с этим последуют не совсем некорректные выводы.
По его мнению, важнее уделить внимание вопросу повышение МРОТ и пересмотру потребительской корзины, исходя из которой утверждается и размер минимальной оплаты труда. Нилов напомнил, что в настоящее время потребкорзина заморожена, но в правительстве создана рабочая группа по ее пересмотру. Однако пока обсуждения по этому вопросу дальше рабочей группы не выходили. "В любом случае, я полагаю, что с 2021 года закон о потребительской корзине обязан быть пересмотрен", - добавил глава думского комитета.
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