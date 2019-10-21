Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.

Ранее газета " Известия " со ссылкой на исследование HeadHunter сообщила, что почти каждая десятая фирма в стране планирует сократить ряд сотрудников в 2020 году.

"Рынок труда находится в стабильном положении, в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 миллиона вакансий", — заявили РИА Новости в ведомстве.

В то же время на 1 октября там зарегистрировано 662,2 тысячи безработных, добавили в Минтруде. Уровень безработицы составляет 0,9%.