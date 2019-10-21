Эксперт рассказал, о чем сигнализируют протесты в Чили

© REUTERS / Ivan Alvarado Протестующий во время акции протеста в Сантьяго © REUTERS / Ivan Alvarado Протестующий во время акции протеста в Сантьяго

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Беспорядки в Чили являются сигналом нынешним властям страны о необходимости решать социальные проблемы, сказал РИА Новости научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.

Шестого октября в Чили выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы.

19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника. Протесты в стране продолжаются.

Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение в ряде городов, популярных у туристов.

"Власти уже пошли на попятную. Изначально речь шла о повышении цен на проезд на общественном транспорте. Но то, что происходит - это свидетельство существенного недовольства. Думаю, что в этом сошлось не только недовольство повышением цен на транспорт, но и в целом экономической политикой нынешнего правительства, президента. Это серьезный симптом. Власти пытаются сейчас сделать выводы, отменив повышение цен, но, думаю, дело обстоит серьезнее. Нынешнее правительство должно повернуться к решению социальных задач", - сказал Давыдов.

По его словам, беспорядки в Чили являются "серьезным предупреждением властям, что нельзя игнорировать социальные проблемы страны".