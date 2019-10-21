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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

13:22 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФестиваль Nauka 0+ около здания МГУ на Воробьевых горах
Фестиваль Nauka 0+ около здания МГУ на Воробьевых горах
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Температура выше климатической нормы ожидается в Москве на этой неделе, после дождливого понедельника существенных осадков не ожидается, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Где-то после 15 часов начнется дождь и будет продолжаться часов до 22-23. До девяти часов в Москве может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков. Но за счет того, что первая половина дня будет довольно солнечная, то температура в городе повысится до 15-17 градусов", - сказала Позднякова.
Кроме того, синоптик отметила, что из-за того, что первая половина дня будет довольно солнечная, то температура в городе повысится до 15-17 градусов. По области на юго-востоке области до 18 градусов.
"В предстоящую ночь ожидается облачная погода с прояснениями, дождь будет в начале ночи, выпадет незначительное количество осадков - не более одного миллиметра. Ночь будет ещё довольно тёплой, несмотря на то, что нас будет пересекать холодный атмосферный фронт", - добавила Позднякова.
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По ее словам, москвичи во вторник могут почувствовать похолодание. "Завтра днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в городе 10-12 градусов, по области 8-13 градусов. Но завтра уже южный ветер сменится северо-западным. Могут отмечаться небольшие порывы ветра", - сказала Позднякова.
Специалист также отметила, что в последующие дни погоду будет вновь определять область повышенного атмосферного давления. До субботы включительно существенных осадков не ожидается.
"Температурный режим по региону будет в пределах плюс 5-10 градусов - это минимум, максимум повыше будет только в среду - это где-то 10-15 градусов, в последующие дни в пределах 8-13 градусов. До субботы включительно существенных осадков не ожидается", - сказала Позднякова. Кроме того, синоптик уточнила, что на неделе температура останется выше климатической нормы. К концу периода превышение ожидается всего на 2-3, местами 4 градуса.
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