Россия рассчитывает на содействие Болгарии по вопросу госсобственности

"Я передал коллеге документы о государственной регистрации права постоянного бессрочного пользования участком посольства Болгарии в России. Рассчитываем на встречное содействие партнёров в решении соответствующих вопросов, связанных с объектами российской государственной собственности в Болгарии", - сказал Лавров.