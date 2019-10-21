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РИА Новости

Россия рассчитывает на содействие Болгарии по вопросу госсобственности

13:22 21.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает на содействие Софии в решении вопросов российской государственной собственности в Болгарии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой.
"Я передал коллеге документы о государственной регистрации права постоянного бессрочного пользования участком посольства Болгарии в России. Рассчитываем на встречное содействие партнёров в решении соответствующих вопросов, связанных с объектами российской государственной собственности в Болгарии", - сказал Лавров.
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Сергей ЛавровМИД РФБолгарияВ мире
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