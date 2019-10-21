Защита Ассанжа попросила отложить слушания из-за сложности процесса

ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости. Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа просит суд отложить слушания на три месяца из-за сложности процесса и большого количества документов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Очередные технические слушания по делу об экстрадиции Ассанжа проходят в магистратском суде лондонского района Вестминстер. Их цель - определить повестку будущих заседаний. 11 октября судья Танвир Икрам постановил, что Ассанж теперь должен присутствовать на слушаниях лично, а не по видеосвязи из тюрьмы, как он это делал раньше из-за, как заявляла зашита, плохого самочувствия.
"Мы просим три месяца на изучение материалов… Только на прошлой неделе нам были переданы документы (по делу), они отправляются по почте, а Ассанж в тюрьме не имеет доступа к компьютеру. Вопросы, затрагиваемые в этом деле, сложные и требуют собора доказательств и исследования их адвокатами", - сказал представитель основателя Wikileaks.
Также, по словам защиты, в деле необходимо отразить тот факт, что США "перехватывали" сообщения при общении Ассанжа с адвокатами в то время, когда тот находился в посольстве Эквадора.
Суд взял 10 минутную паузу для консультации защиты и обвинения по поводу сроков переноса рассмотрения дела.
Ассанж, находящийся на трибуне для подсудимых, одет в темно-синий костюм и голубой джемпер, его седые волосы гладко зачесаны назад, борода сбрита. Сам подсудимый выглядит хорошо. После появления Ассанжа судья спросил, может ли он подтвердить имя и дату рождения. Ассанж тихим спокойным голосом ответил утвердительно. Далее выступления начали защита и обвинение.
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