Защита Ассанжа попросила отложить слушания из-за сложности процесса

ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости. Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа просит суд отложить слушания на три месяца из-за сложности процесса и большого количества документов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Очередные технические слушания по делу об экстрадиции Ассанжа проходят в магистратском суде лондонского района Вестминстер. Их цель - определить повестку будущих заседаний. 11 октября судья Танвир Икрам постановил, что Ассанж теперь должен присутствовать на слушаниях лично, а не по видеосвязи из тюрьмы, как он это делал раньше из-за, как заявляла зашита, плохого самочувствия.

"Мы просим три месяца на изучение материалов… Только на прошлой неделе нам были переданы документы (по делу), они отправляются по почте, а Ассанж в тюрьме не имеет доступа к компьютеру. Вопросы, затрагиваемые в этом деле, сложные и требуют собора доказательств и исследования их адвокатами", - сказал представитель основателя Wikileaks.

Также, по словам защиты, в деле необходимо отразить тот факт, что США "перехватывали" сообщения при общении Ассанжа с адвокатами в то время, когда тот находился в посольстве Эквадора.

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Суд взял 10 минутную паузу для консультации защиты и обвинения по поводу сроков переноса рассмотрения дела.