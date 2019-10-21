В Минобороны объяснили, почему одну из ракет не задействовали на учениях

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Одну из ракет подводной лодки "Рязань" не задействовали в учебном ударе после получения информации о ее техническом состоянии, отмена ее пуска не повлияла на результат учений "Гром", сообщили в Минобороны России.

Газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, написала в понедельник, что "во время стратегического командно-штабного учения "Гром-2019", финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация". По данным издания, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону "Чижа", а не два.

"В рамках добровольной транспарентности и в целях предотвращения инцидентов во время анонсирующего брифинга, проведенного для иностранных военных атташе, представителем Минобороны России было доведено максимальное количество пусков ракетных комплексов различных типов, которые могли быть задействованы на учении", - говорится в сообщении.

В МО РФ отметили, что окончательное решение о количестве запускаемых межконтинентальных баллистических ракет принимается с пункта управления ВС РФ, исходя из особенностей условной оперативной обстановки и конкретных учебно-боевых задач по нанесению поражения условному противнику.