Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T13:16Z
https://ria.ru/20191021/1560024398.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155990/74/1559907497_0:11:1281:731_1036x0_80_0_0_5490c0a17d0d1d7d02d710fd5c9ac22a.jpg
РИА Новости

В Минобороны объяснили, почему одну из ракет не задействовали на учениях

13:16 21.10.2019
1103
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" во время учений "Гром-2019"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Одну из ракет подводной лодки "Рязань" не задействовали в учебном ударе после получения информации о ее техническом состоянии, отмена ее пуска не повлияла на результат учений "Гром", сообщили в Минобороны России.
Газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, написала в понедельник, что "во время стратегического командно-штабного учения "Гром-2019", финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация". По данным издания, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону "Чижа", а не два.
"В рамках добровольной транспарентности и в целях предотвращения инцидентов во время анонсирующего брифинга, проведенного для иностранных военных атташе, представителем Минобороны России было доведено максимальное количество пусков ракетных комплексов различных типов, которые могли быть задействованы на учении", - говорится в сообщении.
В МО РФ отметили, что окончательное решение о количестве запускаемых межконтинентальных баллистических ракет принимается с пункта управления ВС РФ, исходя из особенностей условной оперативной обстановки и конкретных учебно-боевых задач по нанесению поражения условному противнику.
"Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром"", - добавляется в сообщении.
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
Вчера, 12:55РИА Новости
Адмиралы прокомментировали возможный сбой при пусках на "Громе-2019"
3320022
Обсудить 1
Министерство обороны РФРоссияБезопасность
Рекомендуем
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
Адмиралы прокомментировали возможный сбой при пусках на "Громе-2019"
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Россия поддержит решение Турции и Сирии об изменении Аданского соглашения
Нижегородская гидроэлектростанция
Ученый предупредил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия рассчитывает на содействие Болгарии по вопросу госсобственности
Лента
новостей
Американские военные в Сирии
США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
Задачи учений "Гром-2019" выполнены в полном объеме, заявили в Минобороны
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях "Гром"
Улица Киева
"Богдан Моторс" уведомила послов G7 об аресте экс-замсекретаря СНБО Украины
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский представил базу данных о "киножуликах"
Газовый вентиль
Болгария надеется построить газопровод "Балканский поток" до 2021 года
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Статуя Фемиды
ЕК подала в суд на Венгрию из-за закона о финансировании НПО из-за рубежа
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В Катаре предложили метод борьбы с "фейками"
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
Лента новостейМолния