Власти Ленобласти закупили портативные аппараты УЗИ для детских поликлиник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Комитет по здравоохранению Ленинградской области закупил во все детские поликлиники региона портативные диагностические УЗИ-аппараты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в 2019 году в Ленинградской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" начата реализация регионального подпроекта "Развитие детского здравоохранения", предусматривающего создание современной инфраструктуры в поликлиниках и больницах. Региональный проект направлен, в том числе, на развитие профилактического направления в педиатрии, а также на улучшение материально-технической базы медучреждений.

"В Ленинградской области, как и в целом в России, проводятся мероприятия по проведению профилактических осмотров несовершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет. Диспансеризация помогает выявить заболевания на ранней стадии или предрасположенность к ним для своевременного назначения лечения и социальной адаптации", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в связи с отсутствием в районах необходимых специалистов для проведения диспансеризации привлекаются врачи-специалисты из Детской областной клинической больницы, где сформирована специальная выездная бригада.