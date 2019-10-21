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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти закупили портативные аппараты УЗИ для детских поликлиник

13:16 21.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач проводит ультразвуковое обследование пациента
Врач проводит ультразвуковое обследование пациента
© РИА Новости / Кирилл Брага
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Комитет по здравоохранению Ленинградской области закупил во все детские поликлиники региона портативные диагностические УЗИ-аппараты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в 2019 году в Ленинградской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" начата реализация регионального подпроекта "Развитие детского здравоохранения", предусматривающего создание современной инфраструктуры в поликлиниках и больницах. Региональный проект направлен, в том числе, на развитие профилактического направления в педиатрии, а также на улучшение материально-технической базы медучреждений.
"В Ленинградской области, как и в целом в России, проводятся мероприятия по проведению профилактических осмотров несовершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет. Диспансеризация помогает выявить заболевания на ранней стадии или предрасположенность к ним для своевременного назначения лечения и социальной адаптации", - пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что в связи с отсутствием в районах необходимых специалистов для проведения диспансеризации привлекаются врачи-специалисты из Детской областной клинической больницы, где сформирована специальная выездная бригада.
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"На основании сведений о результатах прохождения диспансеризации врач-педиатр, осуществляющий наблюдение за состоянием здоровья ребенка, определяет индивидуальную программу профилактических мероприятий, необходимый объем дополнительных исследований, дает направление на дальнейшее лечение", - сказал представитель пресс-службы.
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