Комитет Совфеда поддержал соглашение об исследовании космоса странами СНГ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить соглашение о совместной деятельности стран-участниц СНГ в области исследования и использования космоса в мирных целях.

Сенаторы рассмотрят документ 23 октября.

Соглашение разработано в целях установления организационной основы многостороннего сотрудничества в данной области, а также содействия созданию правовой базы для разработки и заключения между сторонами и участниками совместной деятельности соглашений и других договоренностей по конкретным направлениям совместной космической деятельности, отмечается в документе.

Ратификация соглашения позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных стран СНГ в области фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других спутниковых навигационных систем.