Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T13:13Z
https://ria.ru/20191021/1560024237.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/55/1552145564_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_21460d6ca55e7234c2692619e72f8f1d.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Комитет Совфеда поддержал соглашение об исследовании космоса странами СНГ

13:13 21.10.2019
75
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить соглашение о совместной деятельности стран-участниц СНГ в области исследования и использования космоса в мирных целях.
Сенаторы рассмотрят документ 23 октября.
Соглашение разработано в целях установления организационной основы многостороннего сотрудничества в данной области, а также содействия созданию правовой базы для разработки и заключения между сторонами и участниками совместной деятельности соглашений и других договоренностей по конкретным направлениям совместной космической деятельности, отмечается в документе.
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
Вчера, 11:35РИА Наука
В Минэкономики Германии поддержали идею бизнеса о строительстве космодрома
Ратификация соглашения позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных стран СНГ в области фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других спутниковых навигационных систем.
Кроме того, вступление соглашения в силу будет способствовать достижению цели государственной программы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы".
Космический корабль «Восход-1»
Вчера, 10:35РИА Наука
"Роскосмос" рассекретил документы о первом многоместном корабле "Восход"
201002
Обсудить 0
РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаСНГМоскваРоссия
Рекомендуем
Жертва домашнего насилия
Опрос показал, сколько случаев домашнего насилия приходится на супругов
РИА
Новости
Космический корабль «Восход-1»
"Роскосмос" рассекретил документы о первом многоместном корабле "Восход"
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
В Минэкономики Германии поддержали идею бизнеса о строительстве космодрома
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган исключил возможность переговоров с сирийскими курдами
Лента
новостей
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Директор артели под Красноярском, где прорвало дамбу, знал о нарушениях
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
В России продолжают действовать шесть очагов природных пожаров
Сторонники Джулиана Ассанжа у Вестминстерского мирового суда в Лондоне
Сторонники Ассанжа прибыли к зданию суда в Лондоне
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Под Красноярском выявили превышение цинка и меди в воде после прорыва дамбы
Логотип ОБСЕ
В Москве 6 ноября пройдет конференция ОБСЕ по свободе СМИ
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский представил базу данных о "киножуликах"
Сотрудник полиции
В Чувашии полиция спасла заблудившуюся в лесу пенсионерку
Вид на Бангкок. Таиланд, 2016
В аэропортах Таиланда за три дня выявили восемь тысяч нарушителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
Лента новостейМолния