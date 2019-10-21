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РИА Новости

Опрос показал, сколько случаев домашнего насилия приходится на супругов

13:12 21.10.2019 (обновлено: 13:24 21.10.2019)
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© Fotolia / LoloStockЖертва домашнего насилия
Жертва домашнего насилия
© Fotolia / LoloStock
Жертва домашнего насилия. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Две трети случаев домашнего насилия в России возникали между супругами, сообщил профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Владислав Щепельков, ссылаясь на данные исследования, проведенного по заказу Госдумы.
В понедельник в Госдуме проходят слушания по предупреждению домашнего насилия, по их итогам планируется внести законопроект об основах системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации.
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Как пояснил Щепельков, исследование проводилось СПбГУ по заказу Государственной думы с июля по сентябрь 2019 года. Всего было опрошено более 1,6 тысячи россиян старше 18 лет в разных регионах России.

"Каждый 40 опрошенный в течение последнего года страдал от насилия в семье, две трети семейного насилия приходится на супружеское насилие. На вопрос, подвергались ли вы насилию детском возрасте, положительно ответили почти 16% опрошенных", - сказал Щепельков в ходе слушаний.

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Он добавил, что за последние четыре года число зарегистрированных преступлений, связанных с домашним насилием, сократилось почти на 17 тысяч.
"В целом... по России по зарегистрированным преступлениям, связанным с насилием на семейно-бытовой почве, у нас положительная динамика. Почти с 50 тысяч преступлений - в 2015 году проводилось исследование - за последние четыре года сократилось до 33 363 преступлений", - сказал Щепельков.
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По его словам, в ситуации с тяжкими преступлениями - убийствами и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью - в 2018 году потерпевшими были признаны две трети мужчин и треть женщин.
"И 111 статья (Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") - здесь немногим более четверти составляют женщины, остальная часть - это мужчины. Но если речь идет о преступлениях небольшой тяжести, то здесь доминируют среди потерпевших женщины", - сказал эксперт.
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Госдума РФСанкт-Петербургский государственный университетРоссияОбщество
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