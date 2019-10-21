Задачи учений "Гром-2019" выполнены в полном объеме, заявили в Минобороны

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Предусмотренные на учениях "Гром-2019" задачи выполнены в полном объеме, ракеты поразили условные цели и подтвердили заданные характеристики, сообщили в Минобороны России.
Газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, написала в понедельник, что "во время стратегического командно-штабного учения "Гром-2019", финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация". По данным издания, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону "Чижа", а не два.
"Целью проведенного учения была проверка системы боевого управления ВС РФ, а не способность провести пуски максимального количества ракет. Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении.