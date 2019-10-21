Задачи учений "Гром-2019" выполнены в полном объеме, заявили в Минобороны

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Предусмотренные на учениях "Гром-2019" задачи выполнены в полном объеме, ракеты поразили условные цели и подтвердили заданные характеристики, сообщили в Минобороны России.

"Целью проведенного учения была проверка системы боевого управления ВС РФ, а не способность провести пуски максимального количества ракет. Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении.