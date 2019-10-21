Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T13:12Z
https://ria.ru/20191021/1560024122.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155990/74/1559907497_0:11:1281:731_1036x0_80_0_0_5490c0a17d0d1d7d02d710fd5c9ac22a.jpg
РИА Новости

Задачи учений "Гром-2019" выполнены в полном объеме, заявили в Минобороны

13:12 21.10.2019
138
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" во время учений "Гром-2019"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Предусмотренные на учениях "Гром-2019" задачи выполнены в полном объеме, ракеты поразили условные цели и подтвердили заданные характеристики, сообщили в Минобороны России.
Газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, написала в понедельник, что "во время стратегического командно-штабного учения "Гром-2019", финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация". По данным издания, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону "Чижа", а не два.
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
Вчера, 13:09РИА Новости
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях "Гром"
"Целью проведенного учения была проверка системы боевого управления ВС РФ, а не способность провести пуски максимального количества ракет. Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении.
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях Гром-2019
17 октября, 15:39РИА Новости
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях "Гром-2019"
410001
Обсудить 0
РоссияБезопасность
Рекомендуем
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
В Минобороны объяснили, почему одну из ракет не задействовали на учениях
РИА
Новости
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях "Гром"
Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности
Более трех тысяч военных примут участие в учениях "Нерушимое братство-2019"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое во время учений "Гром-2019"
Лента
новостей
Зенитный ракетный комплекс С-400
Минобороны досрочно получило второй комплект С-400
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
Адмиралы прокомментировали возможный сбой при пусках на "Громе-2019"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров: диалог Турции и Сирии должен опираться на Аданское соглашение
Сирийские военные в Тель-Тамре
Между Дамаском и курдами необходим диалог, уверен Лавров
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
"Сибзолото" сообщило о 44 пострадавших при прорыве дамбы в Сибири
Местные выборы в Молдавии
Додон назвал местные выборы в Молдавии свободными и демократичными
Американские военные в Сирии
США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии
Автомобиль скорой медицинской помощи
Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Статуя Фемиды
ЕК подала в суд на Венгрию из-за закона о финансировании НПО из-за рубежа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Лента новостейМолния