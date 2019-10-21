Под Белогородом три человека погибли в ДТП

"Водитель, в возрасте 21 года, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигаясь со стороны Губкина в направлении города Короча, допустил движение по обочине, где совершил наезд на стоящий автомобиль МАЗ в составе полуприцепа", - говорится в сообщении.