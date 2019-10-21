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РИА Новости

Под Белогородом три человека погибли в ДТП

13:11 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Белгородской области, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
Авария произошла около 7.45 мск понедельника на 21-м километре автодороги "Короча - Губкин - граница Курской области".
"Водитель, в возрасте 21 года, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигаясь со стороны Губкина в направлении города Короча, допустил движение по обочине, где совершил наезд на стоящий автомобиль МАЗ в составе полуприцепа", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель ВАЗа и его 23-летний пассажир скончались на месте.
"Еще один пассажир легкового автомобиля - 27-летний мужчина - был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии также скончался", - сообщает УМВД.
Полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.
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