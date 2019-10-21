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РИА Новости

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях "Гром"

13:09 21.10.2019 (обновлено: 00:30 22.10.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" во время учений "Гром-2019"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Минобороны опровергли сообщения СМИ о нештатной ситуации во время учений "Гром-2019".
"Информация <…> не соответствует действительности", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" запустил лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р по полигону Чижа вместо двух запланированных.
В военном ведомстве подчеркнули, что на учениях не было цели запустить максимальное количество ракет, проверялась лишь система боевого управления.
"Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе", — говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что отмена пуска ракеты не повлияла на результаты учений, которые были признаны успешными.
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях Гром-2019
17 октября, 15:39РИА Новости
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях "Гром-2019"

Учения "Гром-2019"

В маневрах были задействованы около 12 тысяч военнослужащих, а также 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.
Как отмечал врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, учения носят сугубо оборонительный характер и не направлены против других государств.
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
Вчера, 12:55РИА Новости
Адмиралы прокомментировали возможный сбой при пусках на "Громе-2019"
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Министерство обороны РФРоссияБезопасность
Популярные комментарии
В наших ВС даже нештатная ситуация по плану учений)))
21 октября, 13:51
NNikoljamaster80
491500044
И на каких частях ты служил? давай номер хотя бы. Предупреждаю я подполковник в отставке, так что не пытаетесь обмануть
21 октября, 14:32
Г Геннадии Геннадиев
204010332
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Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
Адмиралы прокомментировали возможный сбой при пусках на "Громе-2019"
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СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
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