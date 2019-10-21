Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях "Гром"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Минобороны опровергли сообщения СМИ о нештатной ситуации во время учений "Гром-2019".

"Информация <…> не соответствует действительности", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" запустил лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р по полигону Чижа вместо двух запланированных.

В военном ведомстве подчеркнули, что на учениях не было цели запустить максимальное количество ракет, проверялась лишь система боевого управления.

"Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе", — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что отмена пуска ракеты не повлияла на результаты учений, которые были признаны успешными.

Учения "Гром-2019"

В маневрах были задействованы около 12 тысяч военнослужащих, а также 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.