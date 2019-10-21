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РИА Новости

Тегеран не знает об использовании российскими хакерами иранских устройств

13:09 21.10.2019
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© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке
© Fotolia / DragonImages
ТЕГЕРАН, 21 окт - РИА Новости. Власти Ирана не обладают информацией о якобы использовании российскими хакерами иранских устройств для осуществления кибератак на десятки стран мира, сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"У меня нет информации по этому вопросу", - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о публикации по кибератакам.
Ранее британский Национальный центр компьютерной безопасности (NCSC) совместно с Агентством национальной безопасности США подготовил доклад, в котором утверждалось, что российские хакеры атаковали компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране. По данным организации, обвинения касаются российских хакеров из группы Turla, которые якобы использовали инструменты и компьютерные технологии иранских коллег, внедрившись в их устройства для взлома компьютеров в более чем 35 странах, включая Британию.
Утверждается, что кибератаки были организованы таким образом, что их след вел к иранским группировкам. У объектов атаки, в основном стран Ближнего Востока, были похищены документы из различных структур, в том числе в госсекторе, заявил британский Центр, созданный в октябре 2016 года для оказания консультативной помощи государственным и частным структурам. Его материнской организацией является Центр правительственной связи - британская спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки.
Доказательств кибератак, совершенных российскими хакерами, в докладе не представлено.
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Посольство РФ в Британии ранее заявляло, что кибератаки со стороны России, о которых не в первый раз говорят в Британии, являются не реально существующей проблемой, а одним из поводов для нагнетания антироссийских настроений. В диппредставительстве отмечали, что Россия неоднократно на различных уровнях предлагала британским партнерам взаимодействие по проблематике киберугроз, но никакой реакции со стороны Лондона не последовало, что высвечивает отсутствие интереса к профессиональному взаимоуважительному диалогу.
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хакерыВеликобританияРоссияИранВ мире
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