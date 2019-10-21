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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

На форуме Россия-Африка представят перспективные для сотрудничества отрасли

13:07 21.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Города России. Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Перспективные отрасли для сотрудничества России и стран Африки представят на выставке в дни экономического форума Россия – Африка в октябре в Сочи, сообщает пресс-служба форума "Росконгресс".
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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"Задача выставочной экспозиции – продемонстрировать африканскому бизнесу перспективные направления сотрудничества в отраслях, которые могут способствовать экономическому развитию и улучшению условий жизни на континенте: транспорт, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых. Российские участники будут рады поделиться своим опытом и рассказать об историях успешной реализации проектов в международном пространстве", – цитируются в сообщении слова советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря организационного комитета Антона Кобякова.
Отмечается, что выставка объединит различные отрасли российской экономики – сельское хозяйство, тяжелое и легкое машиностроение, технику военного и гражданского назначения и многое другое. Выставка соберет более 30 экспонентов – лидеров в своих отраслях, таких как ОАО "РЖД", "ФосАгро", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", НТЦ Протей, Группа ГАЗ, "Росатом" и других.
"От африканской стороны примут участие: Республика Джибути, которая представит современные логистические платформы, призванные способствовать развитию российско-африканской торговли; Кения; Конго и авиакомпания Royal Air Maroc – национальный перевозчик Марокко", - говорится в сообщении.
Фонд "Росконгресс" - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАнтон КобяковАфрикаРоссияЭкономика
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