На форуме Россия-Африка представят перспективные для сотрудничества отрасли

СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Перспективные отрасли для сотрудничества России и стран Африки представят на выставке в дни экономического форума Россия – Африка в октябре в Сочи, сообщает пресс-служба форума "Росконгресс".

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.

"Задача выставочной экспозиции – продемонстрировать африканскому бизнесу перспективные направления сотрудничества в отраслях, которые могут способствовать экономическому развитию и улучшению условий жизни на континенте: транспорт, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых. Российские участники будут рады поделиться своим опытом и рассказать об историях успешной реализации проектов в международном пространстве", – цитируются в сообщении слова советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря организационного комитета Антона Кобякова.

Отмечается, что выставка объединит различные отрасли российской экономики – сельское хозяйство, тяжелое и легкое машиностроение, технику военного и гражданского назначения и многое другое. Выставка соберет более 30 экспонентов – лидеров в своих отраслях, таких как ОАО "РЖД", "ФосАгро", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", НТЦ Протей, Группа ГАЗ, "Росатом" и других.

"От африканской стороны примут участие: Республика Джибути, которая представит современные логистические платформы, призванные способствовать развитию российско-африканской торговли; Кения; Конго и авиакомпания Royal Air Maroc – национальный перевозчик Марокко", - говорится в сообщении.

Фонд "Росконгресс" - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.