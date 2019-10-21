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РИА Новости

Болгария надеется построить газопровод "Балканский поток" до 2021 года

13:06 21.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый вентиль
Газовый вентиль
© РИА Новости / Стрингер
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Газовый вентиль. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Болгария надеется, что строительство газопровода "Балканский поток" завершится в срок - до конца 2020 года, заявила журналистам вице-премьер, министр иностранных дел республики Екатерина Захариева по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По словам Захариевой, большая часть переговоров с российским министром была посвящена вопросам в области энергетики.
"Началось строительство "Балканского потока"- как называет наш премьер, 16 сентября был подписан договор о строительстве, сегодня была официальная церемония с участием нашего премьера и российского посла в Софии. Мы считаем, что это очень важный проект - не только для Болгарии, но и всего региона", - сказала она.
"Мы надеемся, что строительство этого газопровода завершится в срок, и трубы достигнут болгаро-сербской границы до конца 2020 года", - подчеркнула Захариева.
"Булгартрансгаз" в январе принял окончательное решение о расширении ГТС страны от границы с Турцией до Сербии, чтобы иметь возможность принимать газ "Турецкого потока". Однако соответствующий договор с подрядчиком "Булгартрансгаз" и консорциум во главе с саудовской Arkad Engineering подписали только в сентябре. Согласно предварительному плану, длина магистрального газопровода "Балканский поток" составит около 474 километров, диаметр - 1200 миллиметров. По условиям контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 615 дней.
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