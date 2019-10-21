В Москве установили новый мировой рекорд по массовой дегустации кофе

Более двух тысяч человек приняли участие в массовой кофейной дегустации и установили рекорд Гиннесса вместе с компанией Paulig

"Москва – мировая кофейная столица со своими особенностями, своей историей, своими новшествами. Так, именно в Москве был впервые приготовлен раф-кофе, который сегодня набирает популярность, его любят и готовят в СНГ, Европе, скандинавских странах. Именно этот кофейный напиток и вдохновил нас на создание нового бленда, который подходит для приготовления раф-кофе даже в домашних условиях", – комментирует бариста Дмитрий Корсаков.

Одними из первых новинку смогли попробовать участники массовой дегустации. Москвичи и гости столицы установили новый мировой рекорд, который был зафиксирован официальным представителем Guinness World Records.

© Фото : предоставлено компанией Paulig Массовая кофейная дегустация в Москве © Фото : предоставлено компанией Paulig Массовая кофейная дегустация в Москве

Прошлый рекорд принадлежал колумбийскому городу Чинчина, где кофе одновременно пробовали около полутора тысяч человек. Участники российского мероприятия доказали, что Москва заслуженно лидирует в списке кофейных столиц мира: показатели предыдущего рекорда удалось увеличить более чем на треть - на ВДНХ в итоге собралось 2133 ценителя кофе.

Кофе в мировом рейтинге рекордов явно лидирует по массовости – аналогичные дегустации других напитков, получившие статус мирового рекорда, сильно ему проигрывают. Еда собирает и того меньше – для побития рекорда дегустации супа собирались всего 350 японцев, а Китае одновременная дегустация пасты собрала только 348 человек.

Кстати, в "Книгу рекордов Гиннесса" из соображений заботы о здоровье участников уже более 30 лет не принимают рекорды по поеданию несъедобных предметов – теперь если вы съели свой велосипед или садовую скамейку (а это реальные случаи!), всемирная слава вас больше не ждет.