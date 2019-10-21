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РИА Новости
Партнерский материал

В Москве установили новый мировой рекорд по массовой дегустации кофе

17:36 21.10.2019
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© Фото : предоставлено компанией PauligМассовая кофейная дегустация в Москве
Массовая кофейная дегустация в Москве
© Фото : предоставлено компанией Paulig
Более двух тысяч человек приняли участие в массовой кофейной дегустации и установили рекорд Гиннесса вместе с компанией Paulig!
Московские кофеманы доказали, что Москва – настоящая кофейная столица. В ходе мероприятия на ВДНХ было разлито около 300 литров свежезаваренного натурального кофе Paulig. Участники акции продегустировали три сорта кофе – Paulig Presidentti Original, Paulig Presidentti Gold Label и новинку, созданную специально для российского рынка - Paulig Café Moscow. Дегустацию проводил профессиональный бариста компании, который рассказал о каждом из трех сортов кофе.
"Москва – мировая кофейная столица со своими особенностями, своей историей, своими новшествами. Так, именно в Москве был впервые приготовлен раф-кофе, который сегодня набирает популярность, его любят и готовят в СНГ, Европе, скандинавских странах. Именно этот кофейный напиток и вдохновил нас на создание нового бленда, который подходит для приготовления раф-кофе даже в домашних условиях", – комментирует бариста Дмитрий Корсаков.
Одними из первых новинку смогли попробовать участники массовой дегустации. Москвичи и гости столицы установили новый мировой рекорд, который был зафиксирован официальным представителем Guinness World Records.
© Фото : предоставлено компанией PauligМассовая кофейная дегустация в Москве
Массовая кофейная дегустация в Москве
© Фото : предоставлено компанией Paulig
Массовая кофейная дегустация в Москве
Прошлый рекорд принадлежал колумбийскому городу Чинчина, где кофе одновременно пробовали около полутора тысяч человек. Участники российского мероприятия доказали, что Москва заслуженно лидирует в списке кофейных столиц мира: показатели предыдущего рекорда удалось увеличить более чем на треть - на ВДНХ в итоге собралось 2133 ценителя кофе.
Кофе в мировом рейтинге рекордов явно лидирует по массовости – аналогичные дегустации других напитков, получившие статус мирового рекорда, сильно ему проигрывают. Еда собирает и того меньше – для побития рекорда дегустации супа собирались всего 350 японцев, а Китае одновременная дегустация пасты собрала только 348 человек.
Кстати, в "Книгу рекордов Гиннесса" из соображений заботы о здоровье участников уже более 30 лет не принимают рекорды по поеданию несъедобных предметов – теперь если вы съели свой велосипед или садовую скамейку (а это реальные случаи!), всемирная слава вас больше не ждет.
© Фото : предоставлено компанией PauligМассовая кофейная дегустация в Москве
Массовая кофейная дегустация в Москве
© Фото : предоставлено компанией Paulig
Массовая кофейная дегустация в Москве
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