Додон назвал местные выборы в Молдавии свободными и демократичными

КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что местные выборы в республике прошли свободно и демократично и это доказывает, что страна идет "по верному пути"

"Местные выборы прошли свободным и демократическим путем. И этот дух нормальности прошедшей предвыборной кампании и вчерашнего голосования, полагаю, является лучшим результатом и еще одним сигналом о том, что Республика Молдова идет по верному пути", написал Додон на своей странице в Facebook

Он призвал партии и политиков проявить политическую зрелость в ходе кампании ко второму туру выборов, провести корректную электоральную кампанию в демократическом духе, "с упором на поиск решений проблем, с которыми сталкиваются граждане, а не с выпадами в адрес других людей". Глава страны призвал партии скорее приступить к работе и обратить внимание на то, что многие граждане отказались участвовать в голосовании.

"Низкая явка должна быть тревожным сигналом для всего политического класса, сигналом о том, что политики должны вернуться к своим гражданам, работать для них и добиваться их доверия, в том числе тех, кто вчера решил не голосовать", - добавил Додон.

Также президент отметил, что во многих населенных пунктах во втором туре за победу будут сражаться кандидаты от блока ACUM и Соцпартии, сформировавших парламентское большинство. Он призвал этих политиков задуматься о том, что после выборов им предстоит работать вместе для того, чтобы улучшить жизнь граждан страны.