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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон назвал местные выборы в Молдавии свободными и демократичными

13:04 21.10.2019
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© Спутник / Перейти в фотобанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии
© Спутник
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КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что местные выборы в республике прошли свободно и демократично и это доказывает, что страна идет "по верному пути"
"Местные выборы прошли свободным и демократическим путем. И этот дух нормальности прошедшей предвыборной кампании и вчерашнего голосования, полагаю, является лучшим результатом и еще одним сигналом о том, что Республика Молдова идет по верному пути", написал Додон на своей странице в Facebook.
Он призвал партии и политиков проявить политическую зрелость в ходе кампании ко второму туру выборов, провести корректную электоральную кампанию в демократическом духе, "с упором на поиск решений проблем, с которыми сталкиваются граждане, а не с выпадами в адрес других людей". Глава страны призвал партии скорее приступить к работе и обратить внимание на то, что многие граждане отказались участвовать в голосовании.
"Низкая явка должна быть тревожным сигналом для всего политического класса, сигналом о том, что политики должны вернуться к своим гражданам, работать для них и добиваться их доверия, в том числе тех, кто вчера решил не голосовать", - добавил Додон.
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Также президент отметил, что во многих населенных пунктах во втором туре за победу будут сражаться кандидаты от блока ACUM и Соцпартии, сформировавших парламентское большинство. Он призвал этих политиков задуматься о том, что после выборов им предстоит работать вместе для того, чтобы улучшить жизнь граждан страны.
Выборы местных органов власти прошли в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Граждане страны выбрали 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах). По данным ЦИК, явка по республике составила 41,68%. Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки. Второй тур местных выборов пройдет 3 ноября.
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Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонМолдавияВ мире
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