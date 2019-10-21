В Барселоне исполняющего обязанности премьера Испании встретили митингом

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.
Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.
Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.
Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.
По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.
Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.
Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.
Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.
Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.
Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".
Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".
Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.
Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.
Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.
Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.
В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.
Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.
Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.
По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.
Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.
Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.
Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".
Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.
Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.
В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.