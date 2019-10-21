В Барселоне исполняющего обязанности премьера Испании встретили митингом

БАРСЕЛОНА (Испания), 21 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Несколько десятков человек собрались днём в понедельник на улице Лайетана в Барселоне, куда в здание Национальной полиции прибыл исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес, передаёт корреспондент РИА Новости.

Как сообщили в правительстве страны, Санчес приехал в Барселону, "чтобы навестить полицейских, пострадавших в результате жестоких беспорядков в эти дни, и встретиться с силами и органами государственной безопасности, отвечающими за безопасность в Каталонии".

В то время как Санчес встречался с полицейскими, на улице у здания проходил небольшой митинг, в ходе которого собравшиеся требовали освобождения каталонских политиков, приговорённых Верховным судом за их причастность к организации незаконного референдума о независимости. Движение по улице было частично перекрыто представителями правоохранительных органов. Митинг прошёл без происшествий.

Санчес провёл в здании полиции около получаса, а затем отправился в больницы, где проходят лечение пострадавшие силовики.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.

В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества за неделю пострадали несколько сот человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов. С начала беспорядков около 200 человек были задержаны, около 30 из них находятся в предварительном заключении.