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РИА Новости

В Барселоне исполняющего обязанности премьера Испании встретили митингом

13:03 21.10.2019
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© РИА Новости / Елена Шестернина Последствия протестов в Барселоне
Последствия протестов в Барселоне
© РИА Новости / Елена Шестернина
Последствия протестов в Барселоне
БАРСЕЛОНА (Испания), 21 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Несколько десятков человек собрались днём в понедельник на улице Лайетана в Барселоне, куда в здание Национальной полиции прибыл исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как сообщили в правительстве страны, Санчес приехал в Барселону, "чтобы навестить полицейских, пострадавших в результате жестоких беспорядков в эти дни, и встретиться с силами и органами государственной безопасности, отвечающими за безопасность в Каталонии".
Последствия протестов в Барселоне
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В то время как Санчес встречался с полицейскими, на улице у здания проходил небольшой митинг, в ходе которого собравшиеся требовали освобождения каталонских политиков, приговорённых Верховным судом за их причастность к организации незаконного референдума о независимости. Движение по улице было частично перекрыто представителями правоохранительных органов. Митинг прошёл без происшествий.
Санчес провёл в здании полиции около получаса, а затем отправился в больницы, где проходят лечение пострадавшие силовики.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.
"Марш за свободу" в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emilio Morenatti

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

Акция протеста в Барселоне
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Jon Nazca

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

Акция протеста в Барселоне
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

Полиция на акции протеста в Барселоне
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Manu Fernandez

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Bernat Armangue

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

Акция протеста в Барселоне
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
© REUTERS / Albert Gea

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

Акция протеста в Барселоне
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
© AP Photo / Manu Fernandez

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

Акция протеста в Барселоне
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AFP 2019 / Josep Lago

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

Акция протеста в Барселоне
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
© AFP 2019 / Josep Lago

Участники акции протеста в Барселоне.

Акция протеста в Барселоне
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества за неделю пострадали несколько сот человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов. С начала беспорядков около 200 человек были задержаны, около 30 из них находятся в предварительном заключении.
Акции протеста в Барселоне и других городах Каталонии продолжаются. Так, утром в понедельник у дворца юстиции прошёл митинг организации "Комитеты зашиты республики", в ходе которого звучали призывы к освобождению каталонских политиков.
Противостояние Мадрида и Барселоны
21 сентября 2017, 15:06РИА Новости
Противостояние Мадрида и БарселоныВласти Каталонии планируют провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Чем примечателен один из самых знаменитых регионов Испании и что по поводу предстоящего голосования о независимости думают каталонцы и испанцы — смотрите в инфографике Ria.ru
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