Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следственный комитет Следственный комитет опубликовал видео с обвиняемым в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаилом Туватиным. На кадрах он рассказывает подробности нападения.

"Проходя мимо, она сказала что-то насчет гаражей. Дальше я развернулся, зажал ей рот и завел ее сюда", — дает показания мужчина.

Ребенок пропал утром 9 октября по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. Через два дня девочку нашли мертвой. Вскоре полиция задержала предполагаемого убийцу, уже судимого за сексуальное насилие и разбой.

На допросе Туватин заявил, что самовольно поселился в заброшенном гараже. В день убийства девочка шла мимо и поинтересовалась у мужчины, его ли это гараж. "Испугавшись разоблачения", он убил ее, утверждает обвиняемый.

Как писали СМИ, каждый день девочка ходила от дома к школе через безлюдный гаражный массив, с многочисленными тупиками, узкой лестницей из бетонных блоков и торчащими металлическими штырями.