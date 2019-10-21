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РИА Новости

Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове

13:02 21.10.2019 (обновлено: 13:44 21.10.2019)
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с обвиняемым в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаилом Туватиным. На кадрах он рассказывает подробности нападения.
"Проходя мимо, она сказала что-то насчет гаражей. Дальше я развернулся, зажал ей рот и завел ее сюда", — дает показания мужчина.
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Ребенок пропал утром 9 октября по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. Через два дня девочку нашли мертвой. Вскоре полиция задержала предполагаемого убийцу, уже судимого за сексуальное насилие и разбой.
На допросе Туватин заявил, что самовольно поселился в заброшенном гараже. В день убийства девочка шла мимо и поинтересовалась у мужчины, его ли это гараж. "Испугавшись разоблачения", он убил ее, утверждает обвиняемый.
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Как писали СМИ, каждый день девочка ходила от дома к школе через безлюдный гаражный массив, с многочисленными тупиками, узкой лестницей из бетонных блоков и торчащими металлическими штырями.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проверить безопасность подходов ко всем школам и детсадам региона.
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Убийство девочки в СаратовеСаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Да-да, обычно дети, проходя мимо гаражей и видя БОМЖА, сразу начинают с ними разговаривать про гараж... Классика жанра "Признание есть", улик - нет! Он не убивал, вытащили первого сидевшего рецидивиста, живущего по ближе, и повесили убийство на него!
21 октября, 13:50
SSStas Shevzoff
36003119
А если учесть, что за все его предыдущие "подвиги" он в итоги отсиживал по 1/3 срока ... можно допустить, что он ДЕЖУРНЫЙ КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ! И виноват только в том, что он БОМЖ!
21 октября, 13:55
SSStas Shevzoff
17021110
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