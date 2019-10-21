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РИА Новости

"Чудом выжили": пострадавший рассказал об обрушении дамб под Красноярском

12:59 21.10.2019 (обновлено: 15:28 21.10.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Андрей Епишин, пострадавший при обрушении пяти дамб в Красноярском крае, рассказал подробности инцидента.
Мужчина находился внутри общежития рабочих, которое оказалось полностью уничтожено в результате обрушения дамб. Он отметил, что здание "завалило", и все находившиеся внутри оказались под водой.
"Течение бешеное было. Всплыл наверх, ухватил какое-то бревно. Ничего не предвещало беды", — цитирует Епишина телеканал "Звезда".
Он рассказал, что в момент обрушения дамб разбудил своего соседа по комнате, чтобы покинуть помещение, однако к этому времени двери уже были заблокированы.
"По углам встали, и все. Чудом выжили. Полог весь разнесло. В момент, когда его сломало, я был под водой. Когда вынырнул, уже ничего не осталось, только бревна", — рассказал пострадавший.
Трагедия произошла в субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба в Красноярском крае. Жертвами разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели стали 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 10:31Радио Sputnik
Опубликован список погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае
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