"Чудом выжили": пострадавший рассказал об обрушении дамб под Красноярском

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Андрей Епишин, пострадавший при обрушении пяти дамб в Красноярском крае, рассказал подробности инцидента.

Мужчина находился внутри общежития рабочих, которое оказалось полностью уничтожено в результате обрушения дамб. Он отметил, что здание "завалило", и все находившиеся внутри оказались под водой.

"Течение бешеное было. Всплыл наверх, ухватил какое-то бревно. Ничего не предвещало беды", — цитирует Епишина телеканал "Звезда".

Он рассказал, что в момент обрушения дамб разбудил своего соседа по комнате, чтобы покинуть помещение, однако к этому времени двери уже были заблокированы.

"По углам встали, и все. Чудом выжили. Полог весь разнесло. В момент, когда его сломало, я был под водой. Когда вынырнул, уже ничего не осталось, только бревна", — рассказал пострадавший.