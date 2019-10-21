Минздрав предупредил об угрозе отсутствия действующих антибиотиков

Опасное оружие здоровья: к чему может привести самолечение антибиотиками

ЕРЕВАН, 21 окт – РИА Новости. Замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова предупредила об угрозе антимикробной резистентности - неограниченное назначение в 20 веке антибиотиков может скоро привести к тому, что ни один из существующих антибактериальных препаратов не будет действовать.

В понедельник в Ереване отрылся ежегодный Пятый армяно-российский форум по здравоохранению, в рамках которого будет рассмотрен широкий спектр вопросов, в том числе касающихся биомедицины и проблем, связанных с применением антибиотиков. По словам Семеновой, одним из важнейших вопросов форума станет проблема антимикробной резистентности.

"Сегодня это уже почти выходящая из-под контроля тема во всех государствах. Неограниченное назначение антибиотиков в минувшем столетии, практически без достаточного контроля за их использованием, угрожает нам войти в новую эру без действующих антибактериальных препаратов", - сказала замминистра.

Она отметила, что на форуме будут также рассмотрены вопросы биобезопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Эта тема не имеет границ, государственности и очень важно иметь консолидированную тактику ликвидации чрезвычайных ситуации", - отметила Семенова.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян отметил прогресс в рамках двустороннего профессионального сотрудничества и обмена в различных сферах практической медицины и медицинской науки.