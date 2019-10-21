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РИА Новости

Минздрав предупредил об угрозе отсутствия действующих антибиотиков

12:58 21.10.2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоОпасное оружие здоровья: к чему может привести самолечение антибиотиками
Опасное оружие здоровья: к чему может привести самолечение антибиотиками
© РИА Новости / Игорь Зарембо
ЕРЕВАН, 21 окт – РИА Новости. Замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова предупредила об угрозе антимикробной резистентности - неограниченное назначение в 20 веке антибиотиков может скоро привести к тому, что ни один из существующих антибактериальных препаратов не будет действовать.
В понедельник в Ереване отрылся ежегодный Пятый армяно-российский форум по здравоохранению, в рамках которого будет рассмотрен широкий спектр вопросов, в том числе касающихся биомедицины и проблем, связанных с применением антибиотиков. По словам Семеновой, одним из важнейших вопросов форума станет проблема антимикробной резистентности.
"Сегодня это уже почти выходящая из-под контроля тема во всех государствах. Неограниченное назначение антибиотиков в минувшем столетии, практически без достаточного контроля за их использованием, угрожает нам войти в новую эру без действующих антибактериальных препаратов", - сказала замминистра.
Она отметила, что на форуме будут также рассмотрены вопросы биобезопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Эта тема не имеет границ, государственности и очень важно иметь консолидированную тактику ликвидации чрезвычайных ситуации", - отметила Семенова.
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В Ереван в составе российской делегации приехали руководители ключевых департаментов министерства здравоохранения РФ, деятели науки и образования.
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Татьяна СеменоваМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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