Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T12:57Z
https://ria.ru/20191021/1560023064.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151468/07/1514680790_0:130:2000:1255_1036x0_80_0_0_c26e5e6d31264686ec9979cc447dd3a3.jpg
РИА Новости

Число официально безработных россиян за неделю снизилось на 0,4%

12:57 21.10.2019
57
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетитель ярмарки вакансий
Посетитель ярмарки вакансий
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Посетитель ярмарки вакансий. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Число официально безработных россиян с 9 по 16 октября снизилось на 0,4% - до 645 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"С 9 по 16 октября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,4% и составила 645 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 51 регионе РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Еврейской автономной области, республиках Адыгея, Алтай, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Кировской, Курганской, Саратовской, Сахалинской областях.
Рост численности безработных наблюдался в 30 регионах. Наибольший - в республиках Дагестан, Крым, Марий Эл, Тыва, Чувашской, Чеченской республиках, Камчатском крае, Омской области, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Не изменилась численность безработных в Чукотском автономном округе, Республике Калмыкия, Ленинградской и Московской областях.
В ведомстве уточнили, что, по состоянию на 16 октября, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 90 695 человека.
Девушка в офисе
17 октября, 14:55РИА Новости
В Минтруде рассказали, сколько женщин работает на госслужбе
В пресс-службе Минтруда добавили, что 16 октября уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения. Также, по данным ведомства, по состоянию на 16 октября работодатели заявили в органы службы занятости 1,7 миллиона вакансий.
2120010
Обсудить 4
Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский призвал ввести в России многоженство
РИА
Новости
Здание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве
Банки попросили ЦБ отменить 27 "антиотмывочных" норм, сообщили СМИ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев: правительство пока не может следить за экономикой со стороны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Болгарии Екатерина Захариева во время встречи в Москве
Лавров принял приглашение посетить с визитом Болгарию
Лента
новостей
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
В России ежегодно растет число операций по трансплантации костного мозга
Полицейские во время антиправительственных демонстраций в Гонконге. 20 октября 2019
Власти Гонконга извинились за обстрел из водомета крупнейшей мечети города
Каски рабочих
СК завел дело после ЧП на шахте в Коми, где вагонетка наехала на рабочих
Патруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Россия зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Статуя Фемиды
ЕК подала в суд на Венгрию из-за закона о финансировании НПО из-за рубежа
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге спустя 17 лет задержали подозреваемого в убийстве трех человек
Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн
Сирийские курды 36 раз нарушили перемирие, заявило Минобороны Турции
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
В Германии не планируют пересмотр кредитных программ для Турции из-за Сирии
Актер Жеральд Томассен в фильме Первый встречный
Во Франции пропал лауреат кинопремии "Сезар"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
Лента новостейМолния