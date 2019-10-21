Число официально безработных россиян за неделю снизилось на 0,4%

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Число официально безработных россиян с 9 по 16 октября снизилось на 0,4% - до 645 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

"С 9 по 16 октября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,4% и составила 645 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 51 регионе РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Еврейской автономной области, республиках Адыгея, Алтай, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Кировской, Курганской, Саратовской, Сахалинской областях.

Рост численности безработных наблюдался в 30 регионах. Наибольший - в республиках Дагестан, Крым, Марий Эл, Тыва, Чувашской, Чеченской республиках, Камчатском крае, Омской области, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Не изменилась численность безработных в Чукотском автономном округе, Республике Калмыкия, Ленинградской и Московской областях.

В ведомстве уточнили, что, по состоянию на 16 октября, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 90 695 человека.