Адмиралы прокомментировали возможный сбой при пусках на "Громе-2019"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экс-командующие флотов ВМФ России считают "текущим эпизодом" возможный сбой при пусках межконтинентальной баллистической ракеты в ходе учений стратегических ядерных сил "Гром-2019".

Газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, ранее написала, что на учении "Гром-2019" произошла нештатная ситуация. По данным издания, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону "Чижа", а не два, после чего субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны комментарий по публикации.

Как заявил РИА Новости адмирал Владимир Комоедов, возглавлявший Черноморский флот РФ с 1998 по 2002 год, "идеального оружия нет".

"Трагедии из произошедшего делать не стоит, нужно детально разобраться, найти техническую причину. Может быть, произошла людская ошибка, риск которой можно ликвидировать лишь одним способом – тренировками. Одним словом, это – текущий эпизод", - отметил он.

Схожего мнения придерживается экс-командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев, отметивший, что недостатки техники должны выявляться именно на учениях, а не во время реальной войны.