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РИА Новости

Адмиралы прокомментировали возможный сбой при пусках на "Громе-2019"

12:55 21.10.2019 (обновлено: 17:15 21.10.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экс-командующие флотов ВМФ России считают "текущим эпизодом" возможный сбой при пусках межконтинентальной баллистической ракеты в ходе учений стратегических ядерных сил "Гром-2019".
Газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, ранее написала, что на учении "Гром-2019" произошла нештатная ситуация. По данным издания, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону "Чижа", а не два, после чего субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны комментарий по публикации.
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
Вчера, 05:29РИА Новости
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Как заявил РИА Новости адмирал Владимир Комоедов, возглавлявший Черноморский флот РФ с 1998 по 2002 год, "идеального оружия нет".
"Трагедии из произошедшего делать не стоит, нужно детально разобраться, найти техническую причину. Может быть, произошла людская ошибка, риск которой можно ликвидировать лишь одним способом – тренировками. Одним словом, это – текущий эпизод", - отметил он.
Схожего мнения придерживается экс-командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев, отметивший, что недостатки техники должны выявляться именно на учениях, а не во время реальной войны.
"То, что в ходе учений одна из ракет не вышла из шахты, вполне допустимо. Всякое бывает – хорошо, что это произошло во время тренировок, а не настоящих боевых действий. Раскрытие контейнера осуществляется гидравлически, при помощи электронных датчиков. Что в этой цепи не сработало – неясно, причины будут расследованы, и в дальнейшем на флоте будут стараться такого не допускать", - заявил собеседник агентства.
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях Гром-2019
17 октября, 15:39РИА Новости
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях "Гром-2019"
86833256
Обсудить 13
Владимир Валуев (адмирал)Владимир КомоедовРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Я так понял что наши енералы офоршмачились,не сработала китайская электроника как у связистов.
21 октября, 13:18
с старый прапор
29203036
Чет не знаю, за такое расстреливать надо разработчиков, за такие косяки. Случись чего эта ядерка может при старте рухнуть обратно на нашу землю, там должно все работать как часы., без запинки
21 октября, 13:15
pporsche-s
11102025
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Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
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