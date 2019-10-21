В СК рассказали об итогах расследования трагедии на шахте в Коми

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. СК РФ завершил расследование одной из крупнейших трагедий в горной отрасли: взрывов на воркутинской шахте в 2016 году, которые унесли 36 жизней, сообщила в понедельник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Завершено расследование по уголовному делу о взрывах в горных выработках шахты "Северная" в городе Воркуте. В результате этого происшествия погибло в общей сложности 36 человек, еще 17 получили травмы. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечено 14 человек", - сказала она журналистам.

Среди обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности технический директор компании-владельца выработки "Воркутауголь" Денис Пайкин, директор шахты Михаил Тимофеев, главный инженер, а также командир горноспасательного отряда.

Кроме того, местный чиновник Ростехнадзора обвиняется в халатности – по мнению СК РФ, он закрывал глаза на систематические нарушения правил безопасности на шахте.

Взрывы на "Северной" прогремели 25 и 28 февраля 2016 года, по словам Петренко, из-за стремления руководства шахты во чтобы то ни стало выполнить план. Чтобы добыча шла максимально интенсивно, ряд систем безопасности был отключен, выработки не проветривались, из-за чего там скопилось огромное облако метана. Одна искра от короткого замыкания – и прогремел взрыв, убивший 30 человек.

Командир же горноспасателей, по мнению СК РФ, знал, что в шахте находиться небезопасно, возможен новый взрыв, но все равно запустил туда своих людей. При новом взрыве погибли шестеро горноспасателей.

Все фигуранты виновными себя не считают, кроме заместителя начальника участника аэрологической безопасности Александра Халиченко, который "дал показания о системных нарушениях правил безопасности на шахте".