Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

"За эти годы, наверное, кто-то из тех, кто в 1994 году начал присутствовать на таких заседаниях, с нашего рынка ушел, жизнь есть жизнь, каждый в силу своих причин, но ослабления интереса к России в целом не произошло. Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИИ продолжал расти", - заявил Медведев в ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).