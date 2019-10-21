Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

ГОРКИ, 21 - окт РИА Новости. Интерес иностранных инвесторов к России не ослаб даже после введения санкций, заявил в понедельник председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"За эти годы, наверное, кто-то из тех, кто в 1994 году начал присутствовать на таких заседаниях, с нашего рынка ушел, жизнь есть жизнь, каждый в силу своих причин, но ослабления интереса к России в целом не произошло. Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИИ продолжал расти", - заявил Медведев в ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).
"За последние пять лет, как раз период непростой, объем инвестиций увеличился приблизительно на 50%", - добавил он.
Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) образован в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 сентября 1994 года №1108 "Об активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации". Совет является постоянно действующим органом, рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных организаций-инвесторов в ходе реализации инвестиционных проектов на территории России.