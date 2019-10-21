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РИА Новости

Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

12:53 21.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации. 21 октября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации. 21 октября 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГОРКИ, 21 - окт РИА Новости. Интерес иностранных инвесторов к России не ослаб даже после введения санкций, заявил в понедельник председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"За эти годы, наверное, кто-то из тех, кто в 1994 году начал присутствовать на таких заседаниях, с нашего рынка ушел, жизнь есть жизнь, каждый в силу своих причин, но ослабления интереса к России в целом не произошло. Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИИ продолжал расти", - заявил Медведев в ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).
"За последние пять лет, как раз период непростой, объем инвестиций увеличился приблизительно на 50%", - добавил он.
Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) образован в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 сентября 1994 года №1108 "Об активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации". Совет является постоянно действующим органом, рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных организаций-инвесторов в ходе реализации инвестиционных проектов на территории России.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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21 октября, 13:55
ttatarin0807
114130301
Узнал ваш муж, прекрасная маркиза Что разорил себя и вас Не вынес он, подобного сюрприза И застрелился в тот же час Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла А в остальном, прекрасная маркиза Всё хорошо, всё хорошо
21 октября, 13:57
Sergeyi Kozlov
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