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РИА Новости

Медведев: правительство пока не может следить за экономикой со стороны

12:51 21.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
ГОРКИ, 21 окт - РИА Новости. Россия находится в той стадии развития, когда правительство не может быть сторонним наблюдателем экономических процессов, заявил в понедельник председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Может быть, лучше когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", - сказал он в ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Вчера, 12:49РИА Новости
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Медведев поблагодарил участников КСИИ за работу в составе совета. Он напомнил, что в 1994 году, когда был образован совет, объем инвестиций составлял около 700 миллионов долларов. "А сейчас у нас ежегодный приток инвестиций измеряется миллиардами", - заключил он.
Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) образован в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 сентября 1994 года. Совет является постоянно действующим органом, рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных организаций-инвесторов в ходе реализации инвестиционных проектов на территории России.
Интервью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева телеканалу Россия 24
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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