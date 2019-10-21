Медведев: правительство пока не может следить за экономикой со стороны

ГОРКИ, 21 окт - РИА Новости. Россия находится в той стадии развития, когда правительство не может быть сторонним наблюдателем экономических процессов, заявил в понедельник председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Может быть, лучше когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", - сказал он в ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

Медведев поблагодарил участников КСИИ за работу в составе совета. Он напомнил, что в 1994 году, когда был образован совет, объем инвестиций составлял около 700 миллионов долларов. "А сейчас у нас ежегодный приток инвестиций измеряется миллиардами", - заключил он.