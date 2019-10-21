Фрэнсис Форд Коппола рассказал о своем "самом амбициозном" проекте

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Фрэнсис Форд Коппола рассказал, что уже почти два десятка лет работает над картиной об утопическом мире "Мегаполис", . Фрэнсис Форд Коппола рассказал, что уже почти два десятка лет работает над картиной об утопическом мире "Мегаполис", сообщает France Info.

По его словам, это более амбициозный проект, чем "Апокалипсис сегодня" (культовый фильм о войне во Вьетнаме, получивший Пальмовую ветвь Каннского фестиваля в 1979 году).

"У меня есть сценарий. Думаю, что он близок к тому, что я хочу. Впервые в жизни я подхожу к своей цели", — добавил 80-летний режиссер, который приостановил работу над этой лентой после терактов 11 сентября, а потом снова возобновил.

Он отметил, что бюджет проекта будет больше, чем у "Апокалипсиса сегодня", съемки которого обошлись в 30 миллионов долларов. "В этом проблема, поскольку это будет лента масштаба Marvel в плане производства", — уточнил режиссер.