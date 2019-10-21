Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T12:50Z
https://ria.ru/20191021/1560022526.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155957/51/1559575162_0:197:2777:1759_1036x0_80_0_0_b8d57dc4e03ec7540a08279171d2728d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Все курды в Сирии должны быть вписаны в конституцию, заявил Лавров

12:50 21.10.2019
1147
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Все курды в Сирии должны быть вписаны в сирийскую конституцию, чтобы с территории САР не исходила угроза Турции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть наша позиция, которую мы открыто продвигаем и считаем оптимальной в нынешней ситуации, которая заключается в том, чтобы достичь ситуации, когда все структуры курдов на сирийской территории будут прочно вписаны в правовое поле САР, сирийской конституции, чтобы на территории САР не было незаконных вооруженных формирований и чтобы с сирийской территории не исходила какая-либо угроза безопасности Турецкой республики, равно как и других государств", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Вчера, 12:04Война в Сирии
Пушков оценил возможность возобновления военной операции Турции в Сирии
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
1320003
Обсудить 1
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСергей ЛавровМИД РФТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА
Новости
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Россия поддержит решение Турции и Сирии об изменении Аданского соглашения
Фоторобот подозреваемого в совершении серии убийств престарелых женщин
"Может объявиться где угодно": серийного душителя ищут по всей стране
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Звуковой удар
Ушли на второй круг. Ученые оценили попытки создать сверхзвуковой самолет
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров: диалог Турции и Сирии должен опираться на Аданское соглашение
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
Лента новостейМолния