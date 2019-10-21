"Богдан Моторс" уведомила послов G7 об аресте экс-замсекретаря СНБО Украины

КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Корпорация "Богдан Моторс" считает арест заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского незаконным и уведомила о случившемся послов Большой семерки, сообщил в понедельник пресс-служба корпорации, президентом которой он является.

В субботу Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением на 60 суток с альтернативой залога в 421 тысячу долларов. Защита намерена подать апелляцию на решение суда. Семья Гладковского в понедельник внесла за него залог.

"Компания "Богдан Моторс" уведомила послов стран Большой семерки о продлении политически мотивированных действий и необоснованных обвинений в адрес Гладковского и предприятий, входящих в корпорацию", - говорится в сообщении.

В корпорации также призвали мировое сообщество обратить внимание на факты "ручного управления правоохранительными органами и судами со стороны узурпированной властной вертикали на Украине".

В компании отметили, что выход "Богдан Моторс" с предложением поставок грузовых автомобилей для ВС Украины позволил снизить цену на них, поскольку к тому моменту вооруженные силы закупали такую ​​технику только у одного производителя. "Конкурентная цена от "Богдана", которая была ниже аналогичного предложения, позволила существенно сэкономить деньги госбюджета и, соответственно, закупить больше автомобилей для нужд частей и подразделений", - заявили в компании.

В четверг интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. В ведомстве подтвердили задержание Гладковского. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания.