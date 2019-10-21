Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T16:18Z
https://ria.ru/20191021/1560022278.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149935/58/1499355879_0:208:2049:1360_1036x0_80_0_0_cb4728eaae059b8fcdd9fcf9c0b42658.jpg
РИА Новости

"Богдан Моторс" уведомила послов G7 об аресте экс-замсекретаря СНБО Украины

12:46 21.10.2019 (обновлено: 16:18 21.10.2019)
963
© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева
© РИА Новости
Улица Киева. Архивное фото
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Корпорация "Богдан Моторс" считает арест заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского незаконным и уведомила о случившемся послов Большой семерки, сообщил в понедельник пресс-служба корпорации, президентом которой он является.
В субботу Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением на 60 суток с альтернативой залога в 421 тысячу долларов. Защита намерена подать апелляцию на решение суда. Семья Гладковского в понедельник внесла за него залог.
Бывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
Вчера, 12:14РИА Новости
Семья экс-замсекретаря СНБО Украины внесла за него залог
"Компания "Богдан Моторс" уведомила послов стран Большой семерки о продлении политически мотивированных действий и необоснованных обвинений в адрес Гладковского и предприятий, входящих в корпорацию", - говорится в сообщении.
В корпорации также призвали мировое сообщество обратить внимание на факты "ручного управления правоохранительными органами и судами со стороны узурпированной властной вертикали на Украине".
В компании отметили, что выход "Богдан Моторс" с предложением поставок грузовых автомобилей для ВС Украины позволил снизить цену на них, поскольку к тому моменту вооруженные силы закупали такую ​​технику только у одного производителя. "Конкурентная цена от "Богдана", которая была ниже аналогичного предложения, позволила существенно сэкономить деньги госбюджета и, соответственно, закупить больше автомобилей для нужд частей и подразделений", - заявили в компании.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
18 октября, 21:48РИА Новости
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
В четверг интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. В ведомстве подтвердили задержание Гладковского. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
12 октября, 08:00РИА Новости
Спасти Украину: миссия выполнима, но никому не интересна
1132010
Обсудить 0
G7Совет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Россия поддержит решение Турции и Сирии об изменении Аданского соглашения
РИА
Новости
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
На Украину через несколько недель приедет оценочная миссия НАТО
Статуя Фемиды
ЕК подала в суд на Венгрию из-за закона о финансировании НПО из-за рубежа
Дмитрий Кулеба
Киеву необходимо защищать интересы в ПАСЕ, заявил украинский вице-премьер
Лента
новостей
Нижегородская гидроэлектростанция
Ученый предупредил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
В Минобороны объяснили, почему одну из ракет не задействовали на учениях
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Генпрокуратура Украины возобновит дело о вмешательстве в выборы в США
Президент США Дональд Трамп
Эксперт рассказал, зачем Трампу небольшая группировка спецназа в Сирии
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
Адмиралы прокомментировали возможный сбой при пусках на "Громе-2019"
Акция оппозиции в Минске
"Они приготовили смену Лукашенко". Польша повторяет свои ошибки на Украине
Катера береговой охраны класса Island, переданные Военно-морским силам Украины
США доставили в Одессу два патрульных катера типа Island
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон разоблачила красивую "кандидатку Кремля" в президенты США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния