Лавров: диалог Турции и Сирии должен опираться на Аданское соглашение

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва готова способствовать диалогу между Турцией и Сирией, он должен основываться на Аданском соглашении, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Конечно же, необходим диалог между Турцией и Сирийской Арабской Республикой, где тоже мы готовы играть вспомогательную роль, поощрять такие прямые контакты", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой.