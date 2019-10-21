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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров: диалог Турции и Сирии должен опираться на Аданское соглашение

12:43 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва готова способствовать диалогу между Турцией и Сирией, он должен основываться на Аданском соглашении, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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"Конечно же, необходим диалог между Турцией и Сирийской Арабской Республикой, где тоже мы готовы играть вспомогательную роль, поощрять такие прямые контакты", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой.
"Да, очевидно, что диалог между Анкарой и Дамаском должен опираться на Аданское соглашение 1998 года", - добавил Лавров.
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Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровМИД РФТурцияСирияВ мире
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