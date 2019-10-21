ЦИК Молдавии представил предварительные итоги выборов в четырех округах

КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии представила предварительные результаты выборов депутатов, которые прошли в четырех одномандатных округах.
В четырех одномандатных округах Молдавии 20 октября прошли выборы депутатов - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы. Депутаты, которые победили в этих округах на парламентских выборах в феврале, отказались от мандатов по разным причинам.
20 октября, 22:16РИА НовостиЯвка на местных выборах в Молдавии превысила 40%
"Центральная избирательная комиссия представляет предварительные результаты для новых парламентских выборов в четырех одномандатных округах после обработки всех протоколов. В округе №17 из 26886 голосов 13401 были отданы за Геннадия Вердеша (Демпартия); в округе №33 из 24780 голосов 10825 были отданы за Василия-Андрея Нэстасе (блок ACUM); в округе №48 из 1207 голосов 909 были отданы за Виталия Евтодиева (Соцпартия); в округе №50 из 9683 голосов 6808 были отданы за Галину Сажину (блок ACUM)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИКа.
При этом расклад политических сил в парламенте практически не изменился, прибавление появилось лишь у фракции Соцпартии, поскольку на февральских парламентских выборах в округе №48 победил независимый кандидат Виорел Мельник.