Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции

ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж появился на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ассанж, находящийся на трибуне для подсудимых, одет в темно-синий костюм, его седые волосы гладко зачесаны назад. Сам подсудимый выглядит хорошо. После появления Ассанжа судья спросил, может ли он подтвердить имя и дату рождения. Ассанж тихим спокойным голосом ответил утвердительно.

Слушания в этот раз организованы в зале, способном вместить больше посетителей. Как ранее сообщалось, "гостевые" трибуны заполнены полностью, многие сторонники Ассанжа пришли поддержать его в зале суда. Среди них экс-мэр Лондона Кен Ливингстоун.

Очередные технические слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся в понедельник в магистратском суде лондонского района Вестминстер. Цель заседания - определить повестку будущих заседаний. 11 октября судья Танвир Икрам постановил, что Ассанж теперь должен присутствовать на слушаниях лично, а не по видеосвязи из тюрьмы, как он это делал раньше из-за, как заявляла защита, плохого самочувствия.

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