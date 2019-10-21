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РИА Новости

Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции

12:37 21.10.2019 (обновлено: 17:12 21.10.2019)
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© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж появился на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ассанж, находящийся на трибуне для подсудимых, одет в темно-синий костюм, его седые волосы гладко зачесаны назад. Сам подсудимый выглядит хорошо. После появления Ассанжа судья спросил, может ли он подтвердить имя и дату рождения. Ассанж тихим спокойным голосом ответил утвердительно.
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Слушания в этот раз организованы в зале, способном вместить больше посетителей. Как ранее сообщалось, "гостевые" трибуны заполнены полностью, многие сторонники Ассанжа пришли поддержать его в зале суда. Среди них экс-мэр Лондона Кен Ливингстоун.
Очередные технические слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся в понедельник в магистратском суде лондонского района Вестминстер. Цель заседания - определить повестку будущих заседаний. 11 октября судья Танвир Икрам постановил, что Ассанж теперь должен присутствовать на слушаниях лично, а не по видеосвязи из тюрьмы, как он это делал раньше из-за, как заявляла защита, плохого самочувствия.
В апреле Ассанж был помещен в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог. Одновременно суд рассматривает запрос США об его экстрадиции, слушания по этому делу по существу пройдут 25 февраля. Ранее защита сообщала, что основатель WikiLeaks может быть выпущен из тюрьмы 22 сентября, после отбытия половины срока, однако 13 сентября суд постановил оставить Ассанжа под стражей до истечения полного срока наказания.
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WikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаДжулиан АссанжЛондонСШАВ мире
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