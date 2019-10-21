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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт рассказал, зачем Трампу небольшая группировка спецназа в Сирии

12:37 21.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Группировка из 200 американских спецназовцев в Сирии вряд ли будет воевать с террористами, ее истинная задача – обеспечить эффект присутствия США на Ближнем Востоке и оказывать влияние на основных игроков в регионе, заявил РИА Новости в понедельник экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военнослужащих для борьбы с ИГ*.
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По словам источника издания, президент США с прошлой недели раздумывает над тем, чтобы оставить около 200 спецназовцев на северо-востоке Сирии для борьбы с терроризмом. "Безусловно, с игиловцами воевать они не будут, но эффект присутствия и влияние на развитие событий в регионе эта небольшая группировка американских спецназовцев обеспечит", - сказал Ивашов.
Эксперт предположил, что такое решение Трамп может принять из-за внутренней критики "поспешного" ухода американских войск из Сирии на фоне начала турецкой операции. "Трамп поступил достаточно грамотно, когда Турция объявила о вторжении в эти регионы, он вывел оттуда свои подразделения, но тут же посыпались обвинения в том, что он предал курдов и бросил свои же военные объекты. Видимо, по совету опытных военных он оставляет 200 спецназовцев для ведения разведки", - отметил собеседник агентства.
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По мнению Ивашова, присутствие американского контингента на северо-востоке Сирии будет оказывать сдерживающее влияние на Турцию: "Теперь, если говорить прямо, без американского разрешения турецкая армия не станет заходить в те или иные районы".
Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Глава Пентагона Марк Эспер 13 октября заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военных из Сирии.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. 17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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