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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Главу ПЦУ Епифания наградили в Америке премией за "защиту религиозных прав"

12:32 21.10.2019
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© Фото : ProiniНаграждении Епифания в США премией патриарха Афинагора
Награждении Епифания в США премией патриарха Афинагора
© Фото : Proini
АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Глава "новой церкви" Украины Епифаний был награжден премией патриарха Афинагора "за защиту религиозных прав" Константинопольского патриарха Варфоломея, церемония состоялась в субботу вечером в отеле "Хилтон" в Нью-Йорке, рассказал РИА Новости один из участников мероприятия.
Премию вручает Национальный совет Ордена святого апостола - архонтов Константинопольского патриархата в Америке. Архонт – почетное звание, дающееся патриархом за различные заслуги перед церковью. Орден архонтов принадлежит Вселенскому патриарху.
Премия патриарха Афинагора за защиту прав человека учреждена в 1986 году. Награда вручается на ежегодном банкете ордена лицу или организации, которые служат примером заботы об основных правах и религиозных свободах всех людей. Ею были награждены, в частности, бывшие президенты США Джимми Картер и Джордж Буш-старший, архиепископ Албанский Анастасиос, мать Тереза. В 2005 году премией Афинагора был награжден экс-президент СССР Михаил Горбачев.
"Архиепископ Америки Элпидофор и Епифаний говорили очень осторожно. Элпидофор сказал, что Епифаний награжден за то, что является верным защитником религиозной свободы Вселенского патриарха в то время как некоторые оспаривают или даже отвергают его привилегии или идет огромное давление со стороны других. Епифаний благодарил "материнскую церковь", говорил об "историческом решении" дать автокефалию. В общем, пропаганда", - сказал собеседник агентства.
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"Епифаний был осторожен. Он не говорил, что Элладская церковь его признала. Сказал, что "мы надеемся, что греческая церковь завершит свое решение". То же самое сказал Элпидофор", - сказал он. На нынешнем приеме присутствовали бывший архиепископ Димитрий, архиереи, политики, бизнесмены.
"Людей было намного меньше, чем ожидалось. Последний ряд столов был пустым, за многими столами было мало людей. На прием пришло вдвое меньшей людей, чем пригласили. Организаторы пригласили 1500 человек, пришли примерно 680 человек. Были генконсул Украины в Нью-Йорке, приехал посол Украины, были несколько украинских предпринимателей", - сказал собеседник агентства.
"Но не было много официальных лиц, богатых людей. Известных имен было мало по сравнению с прошлым годом, когда награждали священника Александра Карлуцоса. Тогда в зале не было свободных мест, ставили дополнительные столы", - сказал он.
Карлуцоса называют "неофициальным министром иностранных дел Константинопольского патриархата". На банкет в 2018 году пришли 1300 человек - рекорд за всю многолетнюю историю проведения ежегодного ужина архонтов. Среди гостей были бывший вице-президент США Джо Байден, вся элита греческой диаспоры, известные политики.
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Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".
Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский – заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.
Синод Русской православной церкви уполномочил патриарха Кирилла не поминать предстоятеля ЭПЦ архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) и ее главу Епифания Думенко и станет молиться за него на службах. Как сказано в заявлении Синода, РПЦ сохранит с Элладской православной церковью молитвенную, каноническую и евхаристическую связь "через всех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами" .
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В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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