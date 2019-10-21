МИД России не планирует проводить встречу Турции и Сирии по безопасности

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. РФ не планирует проводить встречу Турции и Сирии по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет планируемых контактов между сирийскими и турецкими представителями в Сочи комментарии представителя администрации президента уже были сделаны. Мы таких контактов не планируем", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.