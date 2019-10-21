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РИА Новости
Война в Сирии

МИД России не планирует проводить встречу Турции и Сирии по безопасности

12:27 21.10.2019 (обновлено: 14:48 21.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. РФ не планирует проводить встречу Турции и Сирии по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет планируемых контактов между сирийскими и турецкими представителями в Сочи комментарии представителя администрации президента уже были сделаны. Мы таких контактов не планируем", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой, отвечая на соответствующий вопрос.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииСергей ЛавровМИД РФТурцияСирияВ мире
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