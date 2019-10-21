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РИА Новости

Стабильность на рынке не должна зависеть от твитов Трампа, заявила Лагард

12:27 21.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Кристин Лагард
Кристин Лагард
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Кристин Лагард . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что стабильность на рынке не должна зависеть от твитов президента США Дональда Трампа.
"Стабильность на рынке не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Это нуждается в размышлении, обдумывании, спокойных, взвешенных и рациональных решениях", - заявила Лагард, отвечая на вопрос о том, что бы она сказала Трампу при встрече.
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Глава ЕЦБ также призвала американского президента быть осторожней в высказываниях.
"Когда уровень безработицы составляет 3,7%, вы не хотите слишком его ускорить, понижая процентные ставки. Потому что вы берете на себя риск того, что потом цены начнут расти. Вы должны быть очень осторожны", - заявила глава ЕЦБ.
Она добавила, что глава центрального банка лучше всего выполняет свою работу, когда он независим. Лагард также подчеркнула, что донесет до Трампа важность независимости центробанка, когда представится возможность.
Трамп не раз критиковал председателя ФРС США Джерома Пауэлла и намекал, что может его уволить, хотя юристы расходятся во мнениях относительно того, есть ли у президента такие полномочия. При этом Трамп имеет право не продлить полномочия Пауэлла, хотя тот заступил на четырехлетний срок только в феврале 2018 года. Трамп неоднократно призывал ФРС снизить базовую процентную ставку.
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Дональд ТрампЕвропейский центральный банкКристин ЛагардФедеральная резервная система СШАСШАВ миреЭкономика
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