Военные инспекторы из Германии проверят воинские части в Белоруссии

Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации "Запад-2017". 20 сентября 2017

МИНСК, 21 окт - РИА Новости. Военные инспекторы из Германии посетят две воинские части в Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского министерства обороны.

"В соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 21 по 25 октября Беларусь посетит инспекционная группа Германии, которая проведет инспекцию двух воинских частей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По ее данным, целью инспекции является проверка соответствия наличия на проверяемых объектах контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.