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РИА Новости

В Екатеринбурге сотрудники парка спасли пса, привязанного цепью к дереву

12:21 21.10.2019
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© Фото : страница Артура Зиганшина в FacebookСобака, спасенная сотрудниками Шарташского парка в Екатеринбурге
Собака, спасенная сотрудниками Шарташского парка в Екатеринбурге
© Фото : страница Артура Зиганшина в Facebook
Собака, спасенная сотрудниками Шарташского парка в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники Шарташского парка в Екатеринбурге спасли пса, которого нашли привязанным цепью к дереву, сейчас ему ищут хозяев, сообщил РИА Новости директор парка Артур Зиганшин.
По его словам, в воскресенье прикованного пса обнаружила гулявшая в парке семья.
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"Я в это время был в Казани. Ребят по тревоге поднял, выходной же был. Выехали, отцепили его инструментом, накормили, на служебной "Ниве" перевезли на базу", – пояснил Зиганшин.
Он отметил, что у пса хороший аппетит, физических травм у него нет, животное бодрое и активное. На своей странице в Instagram директор парка опубликовал объявление об обнаружении питомца, чтобы найти его старых или новых хозяев, но пока никто не откликнулся.
"Сейчас мы его пристроили пока в парке, на одной из наших баз. Посмотрим в перспективе, куда его деть. У нас планируется обустройство нашего временного пункта охраны, может там и будет жить. Заодно, веселее будет инспекторам, которые там дежурят круглосуточно", – добавил собеседник агентства.
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