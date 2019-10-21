В Екатеринбурге сотрудники парка спасли пса, привязанного цепью к дереву

"Сейчас мы его пристроили пока в парке, на одной из наших баз. Посмотрим в перспективе, куда его деть. У нас планируется обустройство нашего временного пункта охраны, может там и будет жить. Заодно, веселее будет инспекторам, которые там дежурят круглосуточно", – добавил собеседник агентства.