Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии и посол России в Софии на специальной церемонии дали старт строительству инфраструктуры для прокачки газа по второй ветке "Турецкого потока".

Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с вице-премьером и главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.

"Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок, к 2020 году", — добавил российский министр.

Согласно проекту, "Турецкий поток" будет состоять из двух ниток, каждая мощностью по 15,75 миллиарда кубометров. По первой российский газ будет поступать в Турцию, вторая начнет снабжать страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Как заявил российский премьер Дмитрий Медведев в Сербии 19 октября, проект выгоден для всей Европы.