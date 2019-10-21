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РИА Новости

Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"

12:19 21.10.2019 (обновлено: 14:11 21.10.2019)
219633
© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии и посол России в Софии на специальной церемонии дали старт строительству инфраструктуры для прокачки газа по второй ветке "Турецкого потока".
Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с вице-премьером и главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.
"Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок, к 2020 году", — добавил российский министр.
Согласно проекту, "Турецкий поток" будет состоять из двух ниток, каждая мощностью по 15,75 миллиарда кубометров. По первой российский газ будет поступать в Турцию, вторая начнет снабжать страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Как заявил российский премьер Дмитрий Медведев в Сербии 19 октября, проект выгоден для всей Европы.
Днем ранее стало известно, что началось заполнение газом первой из двух ниток морского участка, это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию.
Символический сварной шов Турецкого потока
18 октября, 12:16РИА Новости
Первую нитку "Турецкого потока" начали заполнять газом
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Турецкий потокСергей ЛавровМИД РФРоссияБолгарияВ мире
Популярные комментарии
Отлично! Чубатые в истерике)))))
21 октября, 12:20
Арсений Понфиленко
5040002
построят или нет, лично мне по барабану..они недавно так противились строительству трубы из России, теперь будут покупать газ у турок по двойной цене..а, турки еще те торгаши и перекупы))
21 октября, 12:47
М Мария Заказчикова
34160104
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