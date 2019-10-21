Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием. Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.

Согласно телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил личный вклад израильского премьера в развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и укрепление дружественных связей между РФ и Израилем.

"Искренне ценю наши конструктивные, деловые отношения. Рассчитываю на продолжение содержательного диалога с Вами и плодотворной совместной работы на благо российского и израильского народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - приводятся в поздравлении слова президента России.