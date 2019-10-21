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РИА Новости
Война в Сирии

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

12:18 21.10.2019 (обновлено: 12:40 21.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием. Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Путин также направил Нетаньяху поздравительную телеграмму.
Согласно телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил личный вклад израильского премьера в развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и укрепление дружественных связей между РФ и Израилем.
"Искренне ценю наши конструктивные, деловые отношения. Рассчитываю на продолжение содержательного диалога с Вами и плодотворной совместной работы на благо российского и израильского народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - приводятся в поздравлении слова президента России.
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Война в СирииВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуСирияПолитика
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