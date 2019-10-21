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РИА Новости

На Украину через несколько недель приедет оценочная миссия НАТО

12:18 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Оценочная миссия НАТО приедет на Украину через несколько недель, сообщил в понедельник глава представительства Североатлантического альянса в стране Александр Винников.
"Мы ожидаем оценочную миссию НАТО, которая приедет на Украину через несколько недель для того, чтобы она смогла дать наилучшие советы и экспертизу стране с учетом следующей ГНП-2020 (годовая национальная программа на 2020 год)", - сказал Винников. Трансляцию вел украинский "5 канал".
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При этом он отметил, что в НАТО детально изучат законопроект, предполагающий реформирование Службы безопасности Украины. В частности, представитель НАТО на Украине отметил, что реформа должна предусматривать лишение спецслужбы функций, которые ей не присущие.
"Мы действительно получили этот проект на прошлой неделе, английский перевод текста законопроекта, мы его сейчас анализируем", - сообщил Винников. Он добавил, что представители НАТО работают над законопроектом вместе с консультативной миссией ЕС.
Ранее глава СБ Украины Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины". Как отмечают в ведомстве, приоритетными направлениями реформирования СБ Украины являются расширение контрразведывательного вектора работы, внедрение гибкой структуры, оптимизация кадрового состава, демилитаризация, повышение уровня социального обеспечения сотрудников.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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