Семья экс-замсекретаря СНБО Украины внесла за него залог

КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Семья бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, арестованного по подозрению в злоупотреблении служебным положением, внесла за него залог, сообщил в понедельник его адвокат Руслан Волынец.
В субботу Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в 421 тысячу долларов. Защита намерена подать апелляцию на решение суда.
"Внесли (залог – ред.). Идет процесс оформления документов", - цитирует Волынца агентство "Украинские новости".
Он сообщил, что Гладковский пока остается в СИЗО, поскольку нет еще подтверждающих документов. Залог внесла семья экс-замсекретаря СНБО.
В четверг интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. В ведомстве подтвердили задержание Гладковского. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
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