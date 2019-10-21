Семья экс-замсекретаря СНБО Украины внесла за него залог

КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Семья бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, арестованного по подозрению в злоупотреблении служебным положением, внесла за него залог, сообщил в понедельник его адвокат Руслан Волынец.

В субботу Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в 421 тысячу долларов. Защита намерена подать апелляцию на решение суда.

"Внесли (залог – ред.). Идет процесс оформления документов", - цитирует Волынца агентство "Украинские новости".

Он сообщил, что Гладковский пока остается в СИЗО, поскольку нет еще подтверждающих документов. Залог внесла семья экс-замсекретаря СНБО.

В четверг интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. В ведомстве подтвердили задержание Гладковского. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания.