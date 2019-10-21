Россияне рассказали, кто из киногероев мог бы стать политическим лидером

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Россияне считают Штирлица из "Семнадцати мгновений весны" и профессора Преображенского из "Собачьего сердца" теми киногероями, которые обладают качествами политического лидера, свидетельствуют данные опроса Россияне считают Штирлица из "Семнадцати мгновений весны" и профессора Преображенского из "Собачьего сердца" теми киногероями, которые обладают качествами политического лидера, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Среди самых главных черт характера идеального политика большинство опрошенных назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), а также близость к народу (26%). В списке также оказались умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%), хорошая информированность о положении дел в стране (21%) и наличие четкой программы действий (18%).

По мнению респондентов, этим качествам соответствует Штирлиц (так считают 20% участников исследования), профессор Преображенский (12%), Данила Багров из "Брата" и "Брата-2" (11%) и Мария Швецова из сериала "Тайны следствия" (11%).

Большинство готовы были бы проголосовать на президентских выборах за выбранного киногероя: каждый четвертый (26%) точно отдал бы голос за такого кандидата, 50% — скорее проголосовали бы за него. Точно не отдали бы голоса восемь процентов, скорее не отдали бы — 12%.

Респонденты, которые не стали бы голосовать за такого кандидата, объяснили это тем, что в политику должны идти профессионалы (39%), а также отсутствием в предлагаемом списке таких качеств, как лидерство, уверенность и доверие людей (19%).