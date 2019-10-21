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РИА Новости

Россияне рассказали, кто из киногероев мог бы стать политическим лидером

12:14 21.10.2019 (обновлено: 16:13 21.10.2019)
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© РИА Новости / А. Гольцин / Перейти в фотобанкВячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны
© РИА Новости / А. Гольцин
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Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны". Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Россияне считают Штирлица из "Семнадцати мгновений весны" и профессора Преображенского из "Собачьего сердца" теми киногероями, которые обладают качествами политического лидера, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Среди самых главных черт характера идеального политика большинство опрошенных назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), а также близость к народу (26%). В списке также оказались умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%), хорошая информированность о положении дел в стране (21%) и наличие четкой программы действий (18%).
По мнению респондентов, этим качествам соответствует Штирлиц (так считают 20% участников исследования), профессор Преображенский (12%), Данила Багров из "Брата" и "Брата-2" (11%) и Мария Швецова из сериала "Тайны следствия" (11%).
Большинство готовы были бы проголосовать на президентских выборах за выбранного киногероя: каждый четвертый (26%) точно отдал бы голос за такого кандидата, 50% — скорее проголосовали бы за него. Точно не отдали бы голоса восемь процентов, скорее не отдали бы — 12%.
Респонденты, которые не стали бы голосовать за такого кандидата, объяснили это тем, что в политику должны идти профессионалы (39%), а также отсутствием в предлагаемом списке таких качеств, как лидерство, уверенность и доверие людей (19%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 сентября и 1 октября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны
11 августа 2017, 09:00РИА Новости
Смогли бы вы стать Штирлицем?
572620119
Обсудить 12
ВЦИОМРоссияОбщество
Популярные комментарии
По-моему, по типажу и профессии как раз Путин и есть в одном лице - штирлиц и преображенский)
21 октября, 12:34
любовь орлова
26101006
Профессор Преображенский - близость к народу?? оригинально. Булгаков, по-моему, в качестве персонажа, "близкого к народу", другого героя живописал
21 октября, 12:51
ezh0
830004
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